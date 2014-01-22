香港投资者信心升至三年来新高--摩根资产管理

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透香港1月22日 -摩根资产管理周三称，香港投资者对于未来六个月投资市场信心明显上升，为三年来新高，主要受环球经济前景转趋乐观的因素带动。
摩根资产管理发布最新季度投资者信心调查显示，投资者信心指数在2013年最后一个季度大幅上升至127点，比2013年第三季度上升11点，亦是自2010年第一季度以来新高，反映出投资者看好2014年本地和环球市场表现。
“去年第四季的投资表现向好，令投资者于未来六个月的投资策略偏向积极。”摩根资产管理机构业务拓展部副总裁唐德瑜在记者会上称。
调查显示，94%投资者预期恒生指数.HSI会在未来六个月维持在23,000点以上水平，而上一季只有73%；60%投资者在2013年第四季录得投资组合正回报，而前一季只有不足半数投资者取得正回报。
唐德瑜并称，投资者的乐观情绪，亦反映于三分之二的投资者认为2014年薪金将会增加；另有三分之一预期年度花红会增加。
摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰称，投资者信心开始恢复，与经济前景转趋乐观有关，尤其是欧洲、美国、日本和中国全球四大经济体于2014年预料会同步增长，是2010年以来首见，并将对全球股票表现带来很大帮助，预料资金会在长时间内持续由债市流向股市。
“投资者应选择性持有高收益商业债券和个别新兴市场债券，并且增加股票的投资比重，当投资组合重新平衡后，应维持股票持仓状态，避免捞底或者高买低卖的动作。”他说。
摩根资产管理为美国摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌，截至2013年12月31日为止其管理客户资金总值16,000亿美元，其中在亚太区管理资产总值大约900亿美元。
摩根投资者信心指数调查每季度进行，最近一次于2013年12月对506名年龄由30-60岁、拥有10万港元以上流动资产并有5年或以上持续投资经验的个人投资者为调查对象。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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