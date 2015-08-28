中泛控股指随着美元升值 未来将更多在海外布局重要资产

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月28日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)境外上市平台--中泛控股(0715.HK)周五称，基于美元升值预期，公司未来更多在海外布局重要资产，是＂势在必然＂。
中泛控股过去一月内先后宣布收购两个分别位于纽约及洛杉矶房地产项目，以及一项位于印尼苏门答腊的燃煤发电厂项目。
公司主席兼总裁韩晓生在记者会表示，中泛控股是泛海控股的海外重要发展平台，公司亦可借助母公司现有优势，未来发展以金融、房地产、能源及战略投资为重点。
＂随着我们对国际市场，特别是货币市场发展的判断，我们认为人民币兑美元，从资产的角度来讲，在适当的时机，将这些重要的资产作海外布局，是势在必然。＂韩晓生称。
他表示，母公司在美国业务布局已有10几年，对各方面都比较了解，虽然中泛控股接连在美国投资两个房地产项目，但这不代表未来只会在美国投资，其他如欧洲及其他发达国家，都会是公司考虑投资的地区。至于能源项目则会集中于亚洲区域，因需求比较大。
韩晓生表示，过去在美国投资，一开始是由内地将人民币换汇出境，但现在美元升值，今后将更多通过美元筹措，例如透过香港平台筹措。
＂通过美元投资，形成美元的回收，将来作进一步投资，使资产不断扩大。＂他称，方式包括发美元债，借美元或引入策略投资者，都是考虑之选项，但目前未有具体安排。
中泛控股今天收低0.88%，报1.13港元，过去一个月累计跌逾7%，公司市值逾121亿港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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