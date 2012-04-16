香港投资者信心回暖 中国政策到拐点--摩根资产

路透香港4月16日电---摩根资产管理公司周一称,香港投资者对未来六个月投资市场信心止跌回升,并认为中国的货币政策和房地产政策调控到达转折点,料中国股市会有更强劲的表现.

摩根资产管理大中华基金经理叶义信在记者会上表示,今年一季度中国的国内生产总值(GDP)增速显着减慢,相信中国政府将会慢慢放松调控,以防止未来两季经济进一步下滑.

"预料中国今年至少有两至三次下调存款准备金率,但上半年减息机会很低."他说,相信中国短期不会有太明显的刺激经济措施出台,一旦二、三季度经济明显下滑,才会调息.

他并指出,"中国的货币政策和房地产政策调控终於到达转折点,加上软着陆的形势渐见明显,预料中国股市价有更强劲的表现.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低.分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.

摩根资产把大中华投资组合部署由防守性行业转为周期性增长行业,尤其集中投资内需,主要偏重于中国的金融股、内房、内需、澳门博彩和台湾上游科技.而香港和台湾的银行、电讯和公用事业,以及台湾的传统科技产业则予减持.

另一方面,摩根资产发表最新季度投资者信心指数调查显示,香港投资者对未来六个月投资市场信心在经过连续四季下跌後大幅回升,由2011年12月的105点升至2012年3月的118点,反映投资者对本地和环球经济前景愈趋乐观.

"调查结果亦反映投资者情绪有所改善,有近半数被访者预期恒生指数在2012年9月底前将於22,001-26,000点之间徘徊."摩根投资理财中心总监缪露明称.

恒生指数.HSI周一收跌0.44%至20,610.64点,恒生国企指数.HSCE跌0.84%.但由年初至今,恒生指数累计涨11.8%,国企指数亦升9.1%.

摩根资产为摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌.截至今年3月底为止,其于世界各地管理资产总值超过1.3万亿美元;而於去年12月底为止在亚太区管理资产总值超过720亿美元.

摩根投资者信心指数调查每季度进行,最近一次於上月底完成对507名年龄介乎30-60岁,拥有10万港元以上流动资产,并有五年或以上持续投资经验的个人投资者为对象的调查.该指数和各分类指数的范围介乎0-200,数值大於100表示乐观.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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