香港活跃投资者比率为全球平均两倍--贝莱德

路透香港11月20日 -全球主要资产管理公司贝莱德(BLK.N)周三称，香港活跃投资者的比率为全球平均的两倍，投资种类以股票为主，而股票投资的比率也是全球最高。

贝莱德首次进行的环球投资者取向调查显示，海外投资者大多数仍趋向避险，但在香港的受访者中，43%为活跃投资者，比率为全球平均的两倍，对股票投资的比率也是全球最高。

“香港人的储蓄及投资意识高，会将每月收入逾一半留作储蓄或投资，其他环球投资者平均只储蓄或投资其月入的30%。”贝莱德香港零售及iShares安硕分销业务主管李绍莉在记者会上称。

调查并显示，香港投资者的储蓄仍以现金为主，但这个水平明显低于全球市场。除现金外，香港投资者的投资组合相对较多元化，当中股票占28%、债券和另类投资分别占6%，房地产占12%。

虽然港人身处全球住宅楼价最高的地区之一，但本地受访者用于公用事业、房租、按揭及偿付债务的支出仅占其每月收入的27%，远较其他地区平均的40%为低。

该项调查针对全球12个国家共17,600名年龄介乎25-75岁的投资者，以网上随机抽样进行，其中香港受访者为1,000人，其他国家包括美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、澳洲及台湾。

调查发现，香港本地及亚洲经济的强势，使得64%香港受访者对其财务前景感到乐观，远较全球平均的48%为高。

贝莱德亚太区（日本除外）零售业务主管莫达文称，香港投资者不但对其财务前景感到乐观，同时积极进行投资，情况令人鼓舞。不过香港投资者持有相当比例的现金，现金的价值将逐渐被通胀所蚕食，而调查显示，本地投资者目前已有明确的意愿，希望采取长远及收益导向的投资策略。

贝莱德总部位于纽约，主要为机构及零售客户提供投资管理、风险管理及顾问服务，截至今年9月底止其管理的资产总值约4万亿美元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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