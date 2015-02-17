香港本地投资者占证券市场成交比重45% 其次为英、美及中国内地

路透香港2月17日 - 据港交所(0388.HK)最新研究报告显示，香港本地投资者的交易再次占证券市场总成交最大比重，达45%，其次为英国、美国及中国内地投资者。

据《现货市场交易研究调查2013/14》的结果显示，2013年10月至2014年9月（2013/14年度）本地投资者的交易占比为45%，比前12个月期间（2012/13年度）的38%为高，而外地投资者的交易占比则由46%下跌至39%，余下16%为交易所参与者本身的交易。

外地投资者来自世界各地，按交易量计首三位分别是英国、美国及中国内地，在外地投资者之中的占比分别为28%、26%及13%。整体亚洲投资者的占比为29%。

港交所指出，“过去十年，来自中国内地投资者的交易以28%的复合年增长率递增，增幅为香港以外所有单一来源地之中最高者。”

若以机构和个人做划分，2013/14年度机构投资者的交易占比为58%，个人投资者则占25%，其余为交易所参与者本身的交易。

研究又显示，个人网上交易占个人投资者交易总额的38%及占市场总成交金额的9%，与上年度基本相若。

该项研究自1991年起每年进行。在2013/14年度的调查中，港交所向481名交易所参与者寄发问卷，回应率以数目计是90%，以成交金额计是97%。

2014年香港证券市值总值达25万亿港元，每日平均交易金额695亿港元，且是全球第二大首次公开发售（IPO）市场。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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