香港《经济日报》：金管局叹投资难 两风险扰全球

（7月30日社评）

外滙基金上半年投资收益按年跌64%，金管局总裁陈德霖指下半年全球投资环境更困难；新兴市场货币昨创15年低，正预示市场面临中国经济疲乏与美国加息风险，令投资倍难。

金管局昨公布，今年第二季外滙基金投资收益达121亿元，按季虽增逾四成半，惟总结上半年收益仅204亿元，较去年同期大减64%，陈德霖更指，下半年投资前景极不明朗。外界或许认为陈德霖只是「打官腔」，向公众对外滙基金下半年的投资表现作预期管理。惟不能否定的是，今年下半年的投资环境，确较上半年困难与凶险。

事实上，新兴市场货币近日迭创新低，昨更跌至近15年低位，新兴市场货币不断走低实是一大警号，反映环球投资市场正面临两大风险。

其一，中国经济疲乏，加深全球压力。环球投资市场现时对中国的关注点，故是中央「暴力救市」能否撑得住股市，令A股真正止跌喘稳。惟A股大幅波动掩盖的真正隐忧，实是中国经济下行风险未纾。

此因中国除是全球第二大经济体，更是新兴市场主要增长引擎，惟中国投资、消费等内需动力渐减，今年能否「保七」殊难逆料，市场深忧在欧日经济肯定不佳之时，中国动力又失，恐冲击新兴市场的出口表现，拖累其经济。除新兴市场货币外，近日国际油价、金价双双下滑，正好反映市场对中国以至环球经济的担忧。

其二，美国加息日近，恐为全球添烦添乱。新兴市场货币持续走弱，另一关键是美国联储局主席耶伦一再明示拟在今年内加息，令美元滙价在全球独强，美滙指数在过去一年已累升逾两成，令非美元货币，尤其新兴市场货币相应大贬值。

随着市场估计储局最快9月、最迟12月加息，外界恐美元升势未尽，除令新兴市场货币恐续走贬，美国滙率及利率趋升更恐进一步磁吸环球资金，届时新兴市场恐面临更大走资压力，若资金急撤，或令新兴市场经济与金融现大动荡，令环球投资市场倍添风险。

因此，近期新兴市场货币低走，恐仅恶兆的开端，投资市场更困难的日子很可能陆续有来。香港金融市场向来受中美两大因素牵动，环球资金更是自由进出，若新兴市场经济金融动荡，香港恐再成「提款机」般遭折腾。

故除金管局外，小投资者下半年在金融市场逐浪难度亦更高，须紧盯内地股市与经济走向，以及美国储局加息动向可能造成的冲击。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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