明年香港IPO市场集资额略降 仍能保持全球五甲位置--谘询公司

路透香港12月17日 - 由于12月份多支大型新股出笼，以集资额计香港成为今年全球第二大IPO（首次公开发售）市场，而据两大国际会计师谘询公司安永和毕马威的预测，明年香港IPO集资额略为下降，惟仍能保持全球前五位置。

据安永的数据，2014年香港共有108支IPO集资总额2,219亿港元，其中第四季的集资额为920亿港元，占全年比重41%。

在最后一季冲刺的新股包括今年香港最大两宗IPO--大连万达商业(3369.HK)以及中广核电力(1816.HK)，分别集资288亿港元及245亿港元。

毕马威亦指出，首11月港交所(0388.HK)在全球IPO市场排名第四，至年底才超前于伦敦和纳斯达克而攀升至第二位，仅次于获得阿里巴巴(BABA.N)IPO专案的纽约交易所。

展望2015年，安永与毕马威均预期，香港IPO集资额达到2,000亿港元，略低于今年。

安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣称，预期明年香港共有120支IPO，较去年有所增加，但单个IPO金额下降，因大型IPO数目减少，故整体集资额略低于今年。

“中国控制经济增速或会影响公司业绩，加上美国持续复苏亦可能吸引更多热钱流入美国，这些因素均不利于香港IPO市场。”他说。

但他指出，由于中国A股积压很多IPO专案，加上仍有很多企业渴望融资，相信IPO市场将保持畅旺。

毕马威预期，2015年将会有110家公司在香港上市，其中金融服务业会是市场焦点，可能包括中资银行（北京银行、上海银行、广发银行）、保险公司（安邦保险、泰康人寿、阳光保险）、资产管理公司（华融和东方）以及投行（中金）。

此外，毕马威认为，医药和环保相关行业也将是IPO市场的热门企业。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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