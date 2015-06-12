中国家居商场营运商红星美凯龙IPO拟筹高至9.31亿美元

路透香港6月12日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙IPO-REDS.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至9.31亿美元，并已锁定五名基石投资者。

文件显示，该公司拟发售5.4359亿股新股，招股价区间为每股11.18-13.28港元，集资60.77-72.19亿港元。新股编号“1528.HK”

公司并锁定五名基石投资者，合共认购其3.3亿美元的IPO股份。这些投资者包括Falcon Edge Capital、格力电器(000651.SZ)、中国建材(3323.HK)、山东国有资产投资公司以及资产管理公司Bosvalen。

红星美凯龙主要股东为红星投资及私募股权公司华平。红星投资由公司董事长兼创办人车建兴及其胞妺车建芳持有。

截至去年末，该公司经营52个自营商场及106个委管商场，总经营面积分别约403及672万平方米，就零售额计在中国连锁零售商场行业市场份额10.8%，占商场市场份额3.9%。

公司于2012-14年度收入分别为52.5、63.6及79.4亿元人民币，净利19.1、30.1及36.3亿元。

是次上市筹资所得款项主要用作9个新的自营商场开发资金、投资及收购其他家居商场及再融资。

联席上市保荐人为中金香港证券、高盛(GS.N)以及摩根士丹利(MS.N)（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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