香港前三季IPO集资总额1564亿港元 全球最高--德勤

路透香港9月29日 - 专业服务机构德勤周二称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额1,564亿港元，为全球最高。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上并称，尽管第三季受累于全球股市大幅下挫等因素，香港IPO集资额出现下滑，但由于股市有回稳迹象加上企业上市意慾较高，预计全年计香港仍将是全球最大IPO市场。

“8月以来全球股市大幅调整对第四季IPO市场有较大影响，但自7月初暂停的中国A股IPO年内不太可能重启，只要市况稍为回稳，相信集资近1,000亿港元的6-7间大型IPO仍将在香港招股上市。”他说。

德勤因而维持对香港今年的新股预测，即全年大约有120只新股集资约2,400亿港元。

据德勤统计，今年1-9月香港72只新股集资共1,564亿港元，新股数目与集资额按年分别减少13%及增加19%。单是第三季共有26只新股集资共269亿港元，分别按年下降26%及45%。

**上海列全球第二大IPO市场**

A股市场方面，德勤指出，今年前三季度共有192间企业上市集资1,474亿元人民币，新股数目及集资额分别按年上升137%及191%。其中，上海A股新上市共79家，集资总额1,290.5亿港元（1,034亿元人民币），位列全球第二。

德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场领导合伙人吴晓辉称，尽管监管机构出台了不同的措施和监控，要投资者对A股市场恢复信心，以及股市以稳定地上扬，也将会需时。

“在这些条件能够成熟前，德勤预期中国资本市场的改革将会放缓，IPO也会停滞不前。”他说。

若然A股IPO重启，由于目前有42间企业已经通过中国证监会发审委会议，德勤估计，当中有30-50间公司可以首批完成上市，当中主要为中小股及制造业。（完）