香港前三季IPO集资总额1564亿港元 全球最高--德勤

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月29日 - 专业服务机构德勤周二称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额1,564亿港元，为全球最高。
德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上并称，尽管第三季受累于全球股市大幅下挫等因素，香港IPO集资额出现下滑，但由于股市有回稳迹象加上企业上市意慾较高，预计全年计香港仍将是全球最大IPO市场。
“8月以来全球股市大幅调整对第四季IPO市场有较大影响，但自7月初暂停的中国A股IPO年内不太可能重启，只要市况稍为回稳，相信集资近1,000亿港元的6-7间大型IPO仍将在香港招股上市。”他说。
德勤因而维持对香港今年的新股预测，即全年大约有120只新股集资约2,400亿港元。
据德勤统计，今年1-9月香港72只新股集资共1,564亿港元，新股数目与集资额按年分别减少13%及增加19%。单是第三季共有26只新股集资共269亿港元，分别按年下降26%及45%。
**上海列全球第二大IPO市场**
A股市场方面，德勤指出，今年前三季度共有192间企业上市集资1,474亿元人民币，新股数目及集资额分别按年上升137%及191%。其中，上海A股新上市共79家，集资总额1,290.5亿港元（1,034亿元人民币），位列全球第二。
德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场领导合伙人吴晓辉称，尽管监管机构出台了不同的措施和监控，要投资者对A股市场恢复信心，以及股市以稳定地上扬，也将会需时。
“在这些条件能够成熟前，德勤预期中国资本市场的改革将会放缓，IPO也会停滞不前。”他说。
若然A股IPO重启，由于目前有42间企业已经通过中国证监会发审委会议，德勤估计，当中有30-50间公司可以首批完成上市，当中主要为中小股及制造业。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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