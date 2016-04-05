香港首季IPO集资额按年升37% 蝉联全球榜首位置--普华永道

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月5日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周二称，今年首季香港IPO（首次公开发售）集资额按年上升37%，并蝉联全球榜首位置，明显甩开对手伦敦及东京。
据该行的统计，2016年1-3月香港IPO集资总额达278亿港元，上年同期则为203亿港元；惟今年首季新股数目19间，比去年同期少三成二。
“虽然年初市况较为波动，拖累新上市公司定价偏向下限及较为保守，但随着内地经济政策明朗化，中港两地股市逐渐回稳，而大型IPO成功出台亦带动了本港首次上市活动集资额在季尾有所回升。”罗兵咸永道并指，香港首季IPO集资额占全球集资总额接近三成。
香港首季最大IPO是浙商银行(2016.HK)，集资金额近131亿港元；其次是天津银行(1578.HK)及房地产开发商融信中国(3301.HK)，分别集资约74亿港元及18亿元。
罗兵咸永道称，预料环球市场资金将维持充裕，并持续流入新兴市场，带动内地及香港新股市场表现造好；而中国经济仍可保持6.5-7%的中高速增长，将利好国内企业的业务扩展，它们持续的融资需求亦将支撑国内与本港的新股市场表现。
该行并称，预期中港股市将于今年下半年趋向稳定，投资气氛亦将有所回升，加上深港通的出台有利中港两地资金往来，将对IPO活动产生正面影响。
该行预期今年香港上市新股共130支，集资总额3,000亿港元，其中主板占2,970亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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