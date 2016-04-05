香港首季IPO集资额按年升37% 蝉联全球榜首位置--普华永道

路透香港4月5日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周二称，今年首季香港IPO（首次公开发售）集资额按年上升37%，并蝉联全球榜首位置，明显甩开对手伦敦及东京。

据该行的统计，2016年1-3月香港IPO集资总额达278亿港元，上年同期则为203亿港元；惟今年首季新股数目19间，比去年同期少三成二。

“虽然年初市况较为波动，拖累新上市公司定价偏向下限及较为保守，但随着内地经济政策明朗化，中港两地股市逐渐回稳，而大型IPO成功出台亦带动了本港首次上市活动集资额在季尾有所回升。”罗兵咸永道并指，香港首季IPO集资额占全球集资总额接近三成。

香港首季最大IPO是浙商银行(2016.HK)，集资金额近131亿港元；其次是天津银行(1578.HK)及房地产开发商融信中国(3301.HK)，分别集资约74亿港元及18亿元。

罗兵咸永道称，预料环球市场资金将维持充裕，并持续流入新兴市场，带动内地及香港新股市场表现造好；而中国经济仍可保持6.5-7%的中高速增长，将利好国内企业的业务扩展，它们持续的融资需求亦将支撑国内与本港的新股市场表现。

该行并称，预期中港股市将于今年下半年趋向稳定，投资气氛亦将有所回升，加上深港通的出台有利中港两地资金往来，将对IPO活动产生正面影响。

该行预期今年香港上市新股共130支，集资总额3,000亿港元，其中主板占2,970亿港元。（完）