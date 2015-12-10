香港今年将重夺全球IPO冠军宝座 明年集资额基本持平--毕马威

路透香港12月10日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四称，预计今年香港联交所将夺回失去三年之久的全球IPO（首次公开发售）冠军宝座，而明年的IPO规模基本持平在逾2,500亿港元的水平。

毕马威称，预计今年香港共有117宗IPO，募资总额2,600亿港元，按年升12%，力压美国纽约交易所重夺全球IPO榜首位置，主要得益于多宗大型IPO，单是华泰证券(6886.HK)、广发证券(1776.HK)、中国华融(2799.HK)和中国再保险(1508.HK)合计集资1,051亿港元，占全年IPO总额四成。

该行指出，“随着数个大型IPO陆续在9月下旬起启动，香港IPO市场出现回暖，并延续至第四季。”

内地重启IPO可能在一定程度上对香港市场带来竞争压力，然毕马威认为，对一些希望面向国际投资者及建立国际化形象的企业来说，香港仍是理想的上市地点；与此同时，沪港通和即将开启的深港通将让两地市场联系得更加紧密，同时还会提升两地市场的流动性。不过，即将到来的美国加息将对股市产生不利影响。

该行预期，2016年香港IPO市场将保持稳定，有大约100宗IPO，募资超过2,500亿港元，当中包括来自金融服务、环保和医疗保健行业的IPO。

A股方面，IPO市场于7月被紧急叫停后于11月重新启动。毕马威预计，今年上海交易所总共89宗IPO集资共1,080亿元人民币，按年增加三倍，将是全球第四大IPO市场。预计深圳交易所今年IPO数量131宗，集资总额490亿元，也高于前一年的360亿元。

毕马威称，2016年将是内地IPO市场的关键一年，有许多重要的改革措施将继续推进，资本市场未来五年的发展步伐和规模，很大程度上取决于改革实施进程。（完）