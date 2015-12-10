香港今年将重夺全球IPO冠军宝座 明年集资额基本持平--毕马威

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透香港12月10日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四称，预计今年香港联交所将夺回失去三年之久的全球IPO（首次公开发售）冠军宝座，而明年的IPO规模基本持平在逾2,500亿港元的水平。
毕马威称，预计今年香港共有117宗IPO，募资总额2,600亿港元，按年升12%，力压美国纽约交易所重夺全球IPO榜首位置，主要得益于多宗大型IPO，单是华泰证券(6886.HK)、广发证券(1776.HK)、中国华融(2799.HK)和中国再保险(1508.HK)合计集资1,051亿港元，占全年IPO总额四成。
该行指出，“随着数个大型IPO陆续在9月下旬起启动，香港IPO市场出现回暖，并延续至第四季。”
内地重启IPO可能在一定程度上对香港市场带来竞争压力，然毕马威认为，对一些希望面向国际投资者及建立国际化形象的企业来说，香港仍是理想的上市地点；与此同时，沪港通和即将开启的深港通将让两地市场联系得更加紧密，同时还会提升两地市场的流动性。不过，即将到来的美国加息将对股市产生不利影响。
该行预期，2016年香港IPO市场将保持稳定，有大约100宗IPO，募资超过2,500亿港元，当中包括来自金融服务、环保和医疗保健行业的IPO。
A股方面，IPO市场于7月被紧急叫停后于11月重新启动。毕马威预计，今年上海交易所总共89宗IPO集资共1,080亿元人民币，按年增加三倍，将是全球第四大IPO市场。预计深圳交易所今年IPO数量131宗，集资总额490亿元，也高于前一年的360亿元。
毕马威称，2016年将是内地IPO市场的关键一年，有许多重要的改革措施将继续推进，资本市场未来五年的发展步伐和规模，很大程度上取决于改革实施进程。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。