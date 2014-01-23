香港首只夜店股点燃投资者热情 Magnum亮相飙升近一倍

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
* Magnum挂牌首日上涨逾一倍，成交热络
* 刷新香港IPO超额认购纪录
* 交易显示散户热情，料促使今年香港IPO表现强劲
路透香港1月23日 - 香港散户投资者周四蜂拥购买首间上市的“夜店”股票，推动Magnum EntertainmentGroup Holdings Ltd (2080.HK)股价上涨近一倍。
在热烈交投中，Magnum股价挂牌首日最高涨至3.21港元，收盘报2.84港元。其首次公开发行(IPO)价格为1.5港元。
Magnum是首间“夜店”上市，投资者认购反应热烈，其公开发售部分录得逾3,500倍超额认购，刷新新股认购纪录。这也显示出散户的热情，有可能促使今年香港IPO市场取得2010年以来最强表现。
Magnum的IPO集资额为1.26亿港元，公司将利用这些资金在香港开设一家新店，并可能挺进中国大陆和东南亚市场。
上个IPO超额认购纪录是由2011年米兰站(1150.HK)所创，当时获得了2,100倍超额认购。米兰站挂牌首日上涨65%，但之后一路下滑，其周四股价较IPO价格低43%。
而Magnum有望避免这一命运。公司在招股说明书中表示，2014年将利用约一半的IPO筹资开设第四家店，20%将用于营销，另外20%将用于研究在中国大陆和东南亚的扩张计划。
Magnum目前于香港金融中心区--中环经营三间夜店，截至2013年3月底止年度营业额1.7亿港元，盈利约2,800万港元。(完)
(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)
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