香港首只夜店股点燃投资者热情 Magnum亮相飙升近一倍

* Magnum挂牌首日上涨逾一倍，成交热络

* 刷新香港IPO超额认购纪录

* 交易显示散户热情，料促使今年香港IPO表现强劲

路透香港1月23日 - 香港散户投资者周四蜂拥购买首间上市的“夜店”股票，推动Magnum EntertainmentGroup Holdings Ltd (2080.HK)股价上涨近一倍。

在热烈交投中，Magnum股价挂牌首日最高涨至3.21港元，收盘报2.84港元。其首次公开发行(IPO)价格为1.5港元。

Magnum是首间“夜店”上市，投资者认购反应热烈，其公开发售部分录得逾3,500倍超额认购，刷新新股认购纪录。这也显示出散户的热情，有可能促使今年香港IPO市场取得2010年以来最强表现。

Magnum的IPO集资额为1.26亿港元，公司将利用这些资金在香港开设一家新店，并可能挺进中国大陆和东南亚市场。

上个IPO超额认购纪录是由2011年米兰站(1150.HK)所创，当时获得了2,100倍超额认购。米兰站挂牌首日上涨65%，但之后一路下滑，其周四股价较IPO价格低43%。

而Magnum有望避免这一命运。公司在招股说明书中表示，2014年将利用约一半的IPO筹资开设第四家店，20%将用于营销，另外20%将用于研究在中国大陆和东南亚的扩张计划。

Magnum目前于香港金融中心区--中环经营三间夜店，截至2013年3月底止年度营业额1.7亿港元，盈利约2,800万港元。(完)

(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)

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