今年香港IPO市场将保持活跃 主要挑战已被消化--普华永道

路透香港1月5日 - 国际会计和谘询公司普华永道周一称，今年香港IPO（首次公开发售）市场所面对的主要挑战已被消化，加上市场资金充裕，预计新股市场将持续活跃。

IPO市场于2014年出现先低后高的情况，下半年的集资活动较上半年更为活跃，并有多间集资逾100亿港元的大型企业上市，令香港以集资额计排名全球第二位，较2013年跃升两位。

罗兵咸永道指出，投资者已普遍消化今年IPO市场所面对的主要挑战，包括预期已久的美联储息率调升、市场对全球经济或GDP增长的忧虑以及油价下跌等因素，再加上市场资金充裕，预计新股市场于2015年将持续活跃。

“相信投资者对于受惠中国经济持续增长的企业的兴趣有增无减，同时，沪港通效应亦有助提升市场的投资意欲。”罗兵咸永道资本市场服务组联席领导合伙人陈朝光说。

该行预期，香港今年将稳守全球IPO市场三甲位置，分别有100间主板及20间创业板IPO，集资额合计2,000亿港元，较去年的2,278亿港元减少12%。

这个预测与其他国际会计和谘询公司的估计一致。安永与毕马威此前均预期，今年IPO集资额2,000亿港元，因大型IPO数目减少。

罗兵咸永道称，中国各个集资市场的角色愈见清晰，香港继续是内地企业“走向国际”的最佳平台，并发挥大中华区内国际集资市场角色。

陈朝光说，“随着中证监放宽H股上市要求及加深两地合作，我们预计更多中国国企及民营企业会视香港为有效集资及提升其国际地位的理想平台。”

罗兵咸永道预计，中小型集资规模的企业将是今年市场焦点，板块以零售、消费品及服务业、金融、工业及科技相关等为主。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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