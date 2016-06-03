香港联交所就IPO审批及申请人是否适合上市发出进一步指引

路透香港6月3日 - 针对新上市公司的控股股东于禁售期结束后随即沽货套现等行为，港交所(0388.HK)旗下联交所周五就首次公开招股（IPO）审批及申请人是否适合上市发出进一步指引，对特定公司作重点审查。

联交所称，有多家新上市发行人的控股股东在上市后监管禁售期结束不久即沽出或逐渐减持其权益，有时该等发行人更会同时改组管理层及／或改变上市业务性质，此现象的其中一个原因在于该等新上市公司的原控股股东着眼于上市地位所带来的价值，而非对集资及争取上市地位以发展业务有真正需要。因此联交所认为，这类公司会引发投机买卖，损害投资大衆的利益。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说，“联交所将会采取主动进取的态度处理任何令人质疑其上市理由及目的之上市申请。”

“此外，我们也将继续探讨如何收紧上市后有关反收购行动及现金资产公司的规则。”他并称。

联交所认为，公司适合上市与否是一项重要准则。因此，联交所拟针对那些具指引信所列特点的上市申请人作出更严谨的审视，包括要求该等申请人及其保荐人提交详尽分析以证明申请人适合上市。联交所审阅有关分析后或会因应审阅结果而施加额外规定或条件，又或行使酌情权以不适合上市为由拒绝有关申请。

联交所检视了2012-14年所有在主板及创业板新上市的公司以及部分在2015年新上市的公司，归纳出这类需要作重点审查公司的特点，包括低市值、仅勉强符合上市资格规定、集资款项绝大部分用作支付上市开支、仅有贸易业务且客户高度集中、绝大部分资产为流动资产的“轻资产”模式、与母公司的业务划分过于表面以及在上市申请之前阶段几乎没有或无外来资金。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here)