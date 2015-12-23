香港取代纽约成为最大IPO市场 2016年前景强劲

路透香港12月23日 - 按融资规模计，今年香港取代纽约成为全球最大首次公开发行(IPO)市场，这要归功于中资银行及其它金融企业的IPO交易，而当前的交易排队情况也预示明年将有更为强劲的表现。

汤森路透的初步数据显示，今年至今赴港上市企业已通过IPO共计集资250亿美元，高于纽约的194亿美元。

在今年稍早的股票牛市行情下，很多中资券商和银行纷纷进行IPO筹资，为自身保证金贷款业务提供资金，并提高核心资本水平。2015年香港的大型IPO包括国泰君安证券的48亿美元IPO，以及中国华融资产管理IPO集资25亿美元。

纽约在过去三年一直是全球最大的IPO市场，2014年的IPO募资总额曾飙升至717亿美元，部分受阿里巴巴集团创纪录的250亿美元IPO交易提振，但纽约今年的IPO募资总额骤降73%。

数据显示，香港IPO募资额占到了整个亚太地区募资总额的三分之一以上，但较上年同期下降了13%。

数据还显示，总体而言，2015年投资银行在亚洲的股权资本市场费用收入约57.4亿美元，其中36%来自IPO，而在美国这一占比为20%。

据投行人士称，明年将有更多中资企业通过IPO募资，金融业将领头。

预计明年进行IPO的企业包括中国国有银行--中国邮政储蓄银行以及中国网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场(陆金所)。中国邮政储蓄银行最近完成了一笔70亿美元的IPO前融资。陆金所是中国第二大保险商中国平安旗下成员，其股东还包括中国石油化工股份有限公司的全资销售子公司--中国石化销售有限公司。

“金融服务业仍将是关键推动力之一，因为这些交易的规模远远大于消费和制造企业。”毕马威中国的资本市场组合伙人刘大昌称。

2015年IPO募资图表：reut.rs/1YAh9fc (完)