香港IPO市场强势料持续至2014年 并保持全球三甲位置--安永

路透香港12月16日 -国际会计咨询公司安永周一称，今年香港首次公开发售（IPO）市场强劲回升，预料这个趋势将持续至2014年，使香港可望保持全球三甲位置。

据安永的统计，2013年香港总共96支IPO集资总额料达1,620亿港元，较去年上升80%，以集资额计居全球第二，仅次于美国纽约证券交易所。

展望2014年，安永预计香港总共逾100支IPO集资总额1,800亿港元，有可能保持全球三甲位置。

安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣在记者会上称，随着经济基本因素改善，加上全球流动资金充裕，这都将推动上市活动，令2014年全球包括大中华区IPO活动都会出现突破。

“预计香港市场延续去年的强势，当中以中国内地企业为主，而本地大型企业亦可能趁利率上升周期开始之前分拆业务上市，以预早取得额外资本。”他说

稍早香港首富李嘉诚旗下电能实业(0006.HK)公布拟争取于明年1月底之前分拆香港电力业务作独立上市，上市业务市值至少达480亿港元，以此计算电能实业转让港灯的代价至少约557亿港元，并可带来最少约530亿港元收益。

另据此前传媒报导称，同是李嘉诚旗下的和黄0013.HK在放弃出售香港百佳超市后，考虑分拆零售业旗舰屈臣氏在香港和伦敦同步上市。

安永称，预计明年香港IPO主要集中于金融服务、房地产、零售与消费以及医疗行业，这与中国内地金融市场改革、城镇化政策、户籍制度改革等息息相关。

至于IPO市场风险在于美国确定退市时间表可能会令股市波动，而中国A股重启也可能影响内地企业赴港上市意慾。

安永预计，明年A股IPO总筹资规模2,000亿元人民币左右。

据安永统计，2013年全球IPO融资总额1,630亿美元，按年上升27%；年内IPO宗数为864，按年升3%。纽约交易所的融资总额为441亿美元，香港205亿美元，纳斯达克156亿美元，伦敦133亿美元和澳洲96亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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