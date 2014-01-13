香港《经济日报》：内地IPO群起 考验下周股市

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（1月11日财经评论）
内地IPO群起，考验下周股市 /林瑞芬
大市续窄幅上落，恒指昨回升0.26%至22,846；成交额685亿港元。技术上，恒指22,500至23,000区间上落。下周中国内地迎IPO更多，中、港大市股指仍受考验。紧随本周中国内地14只新股成功举行网上路演，下周将迎来第2批36只IPO网上路演，A股消化IPO需时，上证下周又要打2,000点保底战。3个月SHIBOR仍高企，港股偏弱势可能仍在下周维持，见恒指略失守周綫图保历加通道中轴位23,084，即市22,500若受考验，将下试22,000，除非可重上23,000。
券商对腾讯(0700.HK)目标价再比高，继摩通把其目标价升至580港元，巴克莱又把其目标价上调至600港元，前者建基看好其手机游戏收入，后者建基看好腾讯微信游戏及微信支付的潜在收入。大家不约而同赶潮流看中手机游戏的收入增长，最终实现收入，还有待时间验明。股海每个时段都有股王诞生，然后失落，潮起潮落，腾讯达高峰未，相信是投资者心里疑问。股王高峰多伴随市场人士的极度乐观，巴克莱都是喊600港元，距现价20%左右。记得之前苹果（APPLE）股价冲高至逾700美元时，有市场人士就估话1,000美元、2,000美元，所喊目标价逾倍，现在看来，券商对腾讯的估算还不够高，500港元左右的腾讯，可能还未是高峰价，继续等报告，他朝若出现过千港元的目标价预测，就真是要惊。该股昨收497.4港元，升0.9%。
中国内地刚公布2013年中国进出口总值25.83万亿元人民币（折合4.16万亿美元），扣除汇率因素同比增长7.6%（低于去年初预期的8%），比2012年提高了1.4%，年度进出口总值首次突破4万亿美元。面对经济转型之困，传统经济行业就仍在苦苦挣紮，对新经济的寄望，中国大陆以移动互联网结合而启动旧行业，所激发的未必统统是新东西。看深一层，手机游戏不是新，只是因为智慧手机普及，载体由网上下载转向手机下载，网络游戏趋向手机游戏，基础是游戏的研发，其实行业不是新，但因为这样的激发，市场感观是新，就有概念炒作，激化IGG8002.HK及博雅(0434.HK)被追捧。
贸易料回暖，航运股起锚 /余少文
A、H股短期超卖下有望反弹，但中国内地去年贸易增速未能达标，令航运股跑输大市，惟预期今年贸易有温和增长下，有助航运股逐步走出谷底。中国内地股市再跌，国企指数昨日升11点，收报10,164点，成交额回落至118亿人民币，只有37%主板H股能随大市上升；而红筹指数升30点或0.7%，收报4,425点，成交额59亿人民币。
中国海关公布去年进出口总值4.16万亿美元，按年增长7.6%，低于去年初订下的8%目标，当中12月出口增长4.3%，差于市场预期的5%，进口则好过预期但只有8.3%。而去年5月及以后月份的进出口贸易增速基本上是单位数，是因为去年首季造假事件造成“增长”，中国打击后，进出口增速便显着放缓。由于西方国家经济复苏中，或有助中国内地今年进出口贸易继续增长，但升幅可能跟去年一样是温和，即维持单位数增长。其实，中国内地今年贸易活动仍然是挑战大，除了外围经济复苏步伐因素外，人民币持续升值也影响出口贸易，或是出口贸易去年增速显着回落的原因之一。至于国际大宗商品价格今年颇大机会继续回落，也可能影响进口额，更重要是中国内地今年经济增长目标或是7.5%左右，若然今年经济状况跟去年相似，则整体需求跟去年相差不远，都会影响进出口贸易数字。
航运业去年是低潮期，普遍公司都亏损，表表者之一中国远洋(1919.HK)亏损，预期去年卖资产后仍会录得亏损，中海集运(2866.HK)和中海发展(1138.HK)盈转亏，其他即使录得盈利也会显着倒退。惟展望今年，中国内地经济预期稳定，外围经济则复苏，原则上利好航运股今年表现，而按彭博预测数据，航运股今年业绩可以好转，除了中远洋会继续亏损外，其他都可以转亏为盈或有盈利增长。由于航运股今年有机会走出谷底，盈利可回到2012年水准，但预测PE仍然会偏高，好似中海集运和中海发展，预测PE逾35%，中外运航运(0368.HK)也达22倍，若然一切顺利，则航运股到2015年才能真正走出谷底。但今年航运股重新起锚下，值博率相对较高，只是短期欠缺催化剂，大市中綫调整或未结束下，宜耐心等调整才作出部署未迟。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。