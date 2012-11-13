香港将中止19艘与伊朗有关船只的注册--信函

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透伦敦/香港11月12日电---一封政府信函显示,香港将不再允许19艘与伊朗伊斯兰船运公司(IRISL)有关联的船只悬挂伊朗旗帜进行营运,令伊朗的全球贸易再遭重击.
路透看到香港海事处一份日期为11月9日的信函显示,当局已经通知这19艘船的船主.
尽管不让伊朗船只悬挂本国国旗,但中国仍是伊朗原油的最大进口国.对目前正在西方制裁下苦苦挣扎的伊朗而言,石油是该国重要的收入来源.
美国的联合反对核子伊朗组织(UANI)已经敦促香港拒绝这19艘干散货船悬挂伊朗旗帜,因为这些船只为IRISL及其关联公司所拥有、管理或经营.
"香港海事处要维护香港船只的品质,这非常重要,因此海事处已通知这19艘船的船主,在通知发出之日起90天内中止在香港的注册."船舶注册及海员事务部总经理王世发在信中表示.
"这19艘船只及其关联公司是否代表,或者受命于IRISL,则是事实问题."
周一暂时无法联系到IRISL官员置评.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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