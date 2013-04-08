和记黄埔最后或持有意大利电信10%的股权--报载

美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透米兰4月6日 - 意大利报纸La Repubblica报导，如果香港和记黄埔有关其意大利手机业务和意大利电信(Telecom Italia)结盟的谈判成功，和记黄埔0013.HK最后可能持有意大利电信(TLIT.MI)10%的股权。
但另据意大利报纸Il Sole 24Ore的报导，不管和记黄埔最后持股多少，比例都不会超过20%。
意大利电信周五表示，公司正与和记黄埔洽商与其3 Italia业务合并的可能性。
“接洽尚处在很初期和初步的阶段，所以公司不便进一步置评，”意大利电信称。其表示4月11日公司董事会会议将讨论相关事宜。
分析师估计，3 Italia业务的价值介于15亿至20亿欧元之间。双方均没有透露任何有关交易结构的细节信息。
La Repubblica周六报导，意大利电信可能收购3 Italia，而后发行新股，让和记黄埔成为其股东之一。
不过，让和记黄埔持多数股权会制衡意大利电信的经营权。控股公司Telco的股东目前持有逾五分之一的意大利电信股权，他们可能不愿意看到自己的股权被稀释。
La Repubblica报导，交易顾问正在确定估值，普遍看法是，给和记黄埔的新股不能超过10%，这种情况下，Telco当前22.4%的持股比例将被摊薄至约20%。该报导未指明消息来源。
记者无法立即联系上意大利电信对此置评。
Il Sole 24Ore援引匿名消息人士报导，意大利电信已排除允许和记黄埔持有超过20%股权的可能性，交易将以现金加股票的方式进行。
Telco的主要股东包括西班牙电信运营商Telefonica(TEF.MC)，保险公司Generali(GASI.MI)，以及IntesaSanpaolo(ISP.MI)和Mediobanca (MDBI.MI)两家银行。
无法联系上Telco各大股东的发言人对此置评。Telco的最大投资方Telefonica拒绝对媒体报导置评。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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