香港《经济日报》： A股IPO开闸 乱象徒碍股改

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（1月13日社评）
内地股市今周面对严峻考验，因破纪录地有多达33只新股集中上市，市况势将震荡。中央这次以市场化为核心推动股改，大方向走对，惟一拥而上，挫损市场信心，恐反因快得慢。
内地上综指数上周已失守2100点，今周更要打2000点保衞战，尤其本周面对史上最密集、多达33只的新股公开认购，市场消化与承受能力备受质疑。
内地暂停新股上市逾一年，大量希望上市集资的企业苦候已久，一俟闸门重开，自然大排长龙，且不论是中证监一个月前发布有关新股上市体制改革的文件，抑或由国务院上月底发布的股改国九条，都是以市场化、保障中小投资者为标的，故重启新股上市并由自由市场衡量上市公司价值，大方向是对的。
然而，大方向对，还需要有序推行，内地股市近日的种种正令人忧心弄巧反拙。
内地股市政策市、不规范、企业圈钱自肥等，令股市长期沦为鱼肉小股民的大赌场，使股民失去信心而长期低迷，出现内地经济长期高增长，股市却不断低迷跑输全球的困局，是积习已久，须长期改革逐步走回正轨。
但内地一下子放行大量新股集中上市，便衍生甚多问题，其一，市场短时间是否足以消化这么多企业的信息，尤其投资者是否有足够时间判断企业质素，抑或短促下反更助长投机氛围？现实是内地股市正弥漫抽奖心态，与股改目标明显有异。
其二，大量新股密集上市分薄资金，令A股行情看淡，不断下行，此反过来迫得中央不得不出手为股市维稳。但如此之下，政策市色彩只会更浓而非转淡，与股改目标背道而驰。
其三，大量新股急涌，加上中央一些原意良好的股改措施，反而出现狂圈钱现象，令内地股民觉得A股圈钱本质未变，更可能变本加厉，违背股改保障中小投资者的方向。
对股市乱象，中证监昨晚发紧急通告，要进一步监管新股上市，内地重启新股上市与股改都在所应为，但市场化改革必须有序，过急造成市场震荡，急出台措施虽亡羊补牢，亦难挽投资者信心受挫，既得利益者更可能藉机从中作梗，阻碍股改，令股改路途更艰更远。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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