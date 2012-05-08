香港《经济日报》：选举冲击欧债 大鳄伺机炒作

(5月8日社评)

法国与希腊前天选举,紧缩削赤派均失势,市场昨忧虑欧洲会否更改削赤减债政策,令欧债危机再现.基於经济现实,削赤政策只会小修,故欧债问题基调没变,惟国际炒家可能藉法德领袖需时磨合,短期内伺机冲击股汇债.法希选举变天,削赤方向难转.昨天率先开市的亚股大跌,港股恒指跌近550点;欧股昨亦曾急挫,後在德国经济数据胜预期下,才收复失地.但左派抬头虽会令政策有变,却难大变.奥朗德竞选时扬言大增开支刺激经济,惟上台後便须面对经济现实:钱从何来?大加富人税徒令富人出走,他反对提高销售税,更令政府沦无米炊,若靠发债则势被市场掣肘.至於希腊,虽然削赤派失去国会逾半议席优势,民众又对削赤深恶痛绝,但除非希腊国民与政客愿冒脱离欧元区的经济民生大剧痛,否则削赤之路还得走下去.

因此,欧洲左派抬头,相信最终只能与现实妥协,对政策微调,即在削赤之时略加刺激经济药方.事实上,德国总理默克尔亦知不能要欧猪国只削赤,往死里推,故已建议强化欧洲投资银行,向欧猪国投资,图缓衰退.不论左派上台与否,欧债危机仍脱不了死不去、活不来的拖延局面,只能以时间换取欧债与经济困厄逐步松套,这很可能要5年,甚至10年或以上,此是无奈的经济现实.

欧债危机本身因选举因素而恶化的风险虽不大,但市场仍可能有大震荡.此因新上台奥朗德的左派思维与默克尔大异,两人的沟通与合作,难与之前萨尔科齐与默克尔可比,磨合既需时,两人亦难望在危急时能快速达成共识,此令欧盟政策出现不稳期.德法需时磨合,炒家有机可乘.国际大鳄最喜的正是政策不稳期、新旧班子磨合期,因此时冲击金融市场,政府反应忙乱、市场对新政府信心不足,加剧市场波动,炒家大图其利.奥朗德新官上场的交接期,正是冲击欧盟金融市场的良机,反正可借题发挥的欧猪国问题、新人事新作风疑忧等议题多的是,投资者要打醒精神,免成为大鳄上下其手时的牺牲品.(A08)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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