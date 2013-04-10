香港《经济日报》：通胀回落热钱来 内地货币难松

(4月10日社评)

内地昨公布上月通胀率远低于外界预期，市场憧憬货币政策将趋松，中港股市齐升。惟内地结构性通胀压力未减，且热钱潮涌内地压力正增，此令中央仍难放松货币政策；若热钱来势汹涌，更将迫使中央行稳中偏紧的货币政策。

昨公布的3月内地居民消费价格指数仅2.1%，远低于外界预期的2.4%，且物价按月更挫0.9%，创近9年最大跌幅，令忧心通胀重临的中央暂舒口气，通胀在第二、第三季将难成明显压力。

惟内地结构性通胀压力仍大，令中央难安枕。一方面，中央力推收入分配改革，在2015年前，最低工资水平每年将调高13%，资源价格改革续推亦将推升物价。另一方面，中央在2008年底起大松货币抗海啸，货币严重超发，中央要趁今年经济趋稳，抽走部分过量货币。

况且，人民银行表明货币政策并非紧盯通胀单一目标，而是多目标，既看通胀，更看经济增长、就业和国际收支即热钱流向。短期通胀忧虑既减，今年经济与就业亦应平稳，热钱流向就成货币政策关键变数。

中央本来就不会为盲目追求经济高增长而放松货币，如今热钱压力续升，货币政策更难松。人行2月中起重启正回购操作，至今已连续7周在市场抽资，若热钱压力续增，货币政策势步向偏紧，下一步更可能重发已暂停逾一年多的央票，进一步抽资；若热钱来势迅猛，更倒逼中央要考虑调高存款准备金率。

投资者在捕捉内地货币政策风向作投资决定时，不能只看通胀，更要关注热钱走向，将有助全面判断货币政策的松紧程度。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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