香港《经济日报》：欲投资稳经济 中央要松信贷

（5月28日社评）

中央全力稳经济,表明将以积极财策谷投资,六部委更放宽民企投资多个敏感行业的门槛.惟中央提出稳经济的目标,更要为市场提供信贷弹药.财政、产业政策调整後,货币政策亦须加快调整配套,稳经济才有坚实基础.

4月新增贷款不足7,000亿元人民币,创今年新低,料5月更跌至5,500亿元人民币,全年新贷80,000亿元人民币目标将难达成.截至4月底货币供应M2增长亦只得12.8%,远低於中央目标14%.疲弱的货币信贷反映货币政策调整太慢,使市场资金不足、窒碍经济回暖.

经济要保暖,中央要以财政、产业政策扶助,货币政策亦须配合,否则有政策、有项目,但无信贷,稳经济只是空谈.中央对松货币若有顾虑,应做的是针对性地松,令资金流向中长期有利经济社会发展的领域.

其一,加大信贷支持保障房.去年建设1,000万伙保障房的计划表面达标,但不少地方滥竽充数,底因是欠缺资金.增加贷款建保障房,既能补楼控对地产投资的打击,也能解基层住屋难题,对社会发展亦有利.

其二,加大对特定行业的信贷,如铁路、节能环保等领域,此既能成为推动经济增长、结构转型的新引擎,亦有助中国建设成环保、可持续发展社会.

其三,开放民企投资敏感行业门槛的同时,也要有针对性对民企提供信贷支持.过去民企发展受阻,不但是政策受限,亦因银行惜贷.解决民企借钱难顽疾,方能鼓励民企增加投资、打破国企垄断的低效率困局.

货币政策要配合财政、产业政策变化,做到定向、有针对性宽松,而非任由资金乱窜、药石乱投,才能既谷投资、稳经济,亦能推动经济社会良性转型.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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