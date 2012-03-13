香港《经济日报》：中央全盘考虑 人币今年仍升

（3月13日社评）

中国上月贸赤创22年单月新高後,人民币兑美元中间价昨重挫.外界预期,因应外贸形势,人民币今年将停止升值.惟中国决定汇率走向,不单考虑外贸,更考虑政经与人民币国际化因素,人民币今年可能升值2-3%.

中国决定人民币汇率走向,外贸实非主要因素,要考虑的因素远为复杂.一,外围形势不明朗.虽然中国短期出口受挫,欧洲衰退多深,美欧会否再印钞及数量将会多少,其中又有多少热钱将涌入,这些都不是中国可控制及准确预测的.若美欧续大印钞谷经济,令游资四处炒作,不单推升环球商品价格,更会涌入中国,催谷内地资产泡沫与通胀,届时反可能要加快人民币升值,遏抑输入通胀.正因不明朗因素太多,中国现虽暂停人民币升值步伐,实际上是摸着石头过河.

二,要应付美国施压.人民币兑美元去年升值近5%,惟美国总统奥巴马仍指人民币被低估20-25%,施压要人民币升值.随着今年底美国总统大选逼近,奥巴马为角逐连任,肯定大打中国牌,加大对中国施压.中国要缓减压力,免不了要留下买路钱,故很可能在今年下半年让人民币有限度微升,当作向奥巴马送礼.

三,要增强人民币国际影响力.人民币要加快国际化步伐,持续而缓步升值可吸引外国愿用人民币作贸易结算,并持有人民币作投资或储备货币,这将有助增强中国在国际影响力,在美欧元残弱的黄金机会下,中国正把握机会让人民币国际化,持续升值则是一个重要动力.

投资者对人民币汇率的走向,不能只看贸易数据或短期汇价波动,因中国是以战略眼光考虑人民币汇率的,故人民币今年最大可能仍是续升值2-3%.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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