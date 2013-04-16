香港《经济日报》：黄金大灾难 预演环球金融震荡

(4月16日社评)

国际金价过去两个交易日恐慌暴跌，昨天便一度重挫逾百美元。金价走势非关牛市熊市，而是资金市下投资者突失信心。多国央行印钞票，热钱造成股债等严重泡沫，藏暴跌危机，金市只是预演。

今次跌市导火綫，是塞浦路斯拟沽金填债，市场更忧欧猪大国如意大利、西班牙跟随。惟塞国储金约14吨，仅去年全球黄金需求约4,405吨的九牛一毛；且意、西未见迫切要沽金，现仅炒消息，未见实质影响。

亦有指金市恐美国储局加快退市故大跌，若市场真忧美国退市，环球股、债等应亦急挫，惟过去两个交易日其他市场颇稳，独黄金遭狠沽，显退市说不成立。

而国际大鳄索罗斯指黄金失避险作用，亦被指是跌市元凶，惟他仅说中一半。黄金在过去4-5年被视作安全港，因发达国不断滥印钞，令钞票趋贬值，又推高通胀预期，投资者遂买金避险，且金价在2008年仅约800美元、之后两年亦仅约1,000至1,200美元，确具一定避险功能。

惟其后欧美日钞票愈印愈滥，制造天量投机热钱追金，令金市变成资金驱动，大户更自2011年起不断买入黄金ETF，使金价在前年炒高至逾1,900美元的历史高位，存极大泡沫，避险作用早失，仅靠热钱与投资者盲目信心支撑。

外界关注，金市是否由牛转熊？惟金市非牛非熊，而是资金市下热钱来去无定，若不利消息被消化，发达国续印钞，市场又可说金价暴跌过后有避险价值，投机热钱回头再炒亦不意外。

近年环球泛滥热钱四窜炒作，如美股在美国疲弱复苏下竟屡创新高、环球债市孳息被压低至不合理水平、新兴国楼市泡沫恶化等。若美国真开始退市，令热钱减少，又或突现坏消息冲垮市场信心，这些泡沫严重的市场恐重演这几天金价的急跌暴挫，投资者须加警觉。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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