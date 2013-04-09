香港《经济日报》：日圆破百可期 后市未宜太淡

（4月9日社评）

日圆昨曾跌穿1美元兑99日圆，破百元大关之日不远。日圆弱势虽难止，惟中短期不宜太淡，因像过去半年般几乎单边下跌逾20%的情况恐难重演，代之的可能是疲软但反覆波动。

日本央行上周公布量宽新招后，昨首斥1.2万亿日圆扫国债，日圆跌势即加剧，昨曾见1美元兑99.01日圆。自去年10月安倍晋三有望再任日本首相并力倡量宽，市场即憧憬日盛，令日圆在半年间单边急贬至99日圆，跌幅逾20%，如今日央行正式开始加印钞票，外界即喊出日圆要再下试110甚至120。

然而，日圆纵续弱但恐难再单边急跌，走势将趋波动，原因有三。

其一，炒家藉沽日圆买日股两方图利，惟日圆兑美元在半年内已贬逾20%，日股更已累升50%，收获已甚丰，再沽日圆风险亦渐增，炒家平仓的意慾愈来愈高。

其二，日央行上周宣布加码量宽后，各国未如过去般群起狠批日本挑起货币战，国际货币基金组织昨更赞日本印钞可撑全球经济，应是今年初二十国集团财长会议达成一定默契，容许日圆有序、有限度贬值救经济。

惟若日圆续挫超出各国容忍范围，国际社会难再袖手，亚洲各国为保出口利益，纵不大打货币战，亦可能竞相贬值；又如美国虽默许日本推弱日圆以支持围堵中国，惟美国亦难坐视利益被日商透过弱日圆抢去，拖慢复苏，届时各国势出手干预。

其三，日圆若再急贬，恐反噬日本及全球。日圆续急跌固令资源贫乏的日本进口成本急扬，更恐触发如国际大炒家所言的雪崩式贬值，除触发资金急撤离日本，并令已达生产总值230%的日本国债，在缺乏外资支撑下濒爆煲。

若日圆过弱引爆日本经济危机，势波及仍在衰退泥淖挣扎的欧洲、复苏未稳的美国，全球金融市场与经济恐遭池鱼之殃，故各国政府与央行必紧密监察日圆跌势，必要时向安倍施压阻日圆再贬。

故日圆兑美元跌穿100虽指日可待，甚或会下试105甚至110关，惟在各方力量拉扯下，未来数月应难再如过去半年般单边急贬，而是大幅波动而反覆偏软，投资者搭弱日圆顺风车须明白个中的政治角力、市场角力，才能知所进退。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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