香港《经济日报》：扭转人口下降 “输血”更要“造血”

（5月31日社评）

港府昨发表人口政策报告,市民焦点集中於双非,惟此仅是社会阵痛,香港劳动力快将减少,报告指出香港劳动人口将在2020年後出现负增长,令经济决乏动力才是真正急迫难题.港府要设法吸引人才、鼓励生育,为长远发展既输血又造血,候任特首梁振英须尽速提出对策.

一个港人熟悉的前车之监,就是日本.香港要免蹈此覆辙,就须尽早行动.人口报告虽提出延长退休年龄,惟此仅能暂延问题,不断注入新血才是提供持续发展动力之道.一个注入新血的即时做法,是"输血"即输入人才.

惟人口老化已是全球问题,发达国家都在通过吸引优秀移民争逐人才,香港虽有输入专才计划,惟缺乏通盘考虑,在规模与推进香港产业上仍只属聊胜於无.港府须全面检讨移民政策,更具规模地吸引所需人才来港,亦不能只着眼中国,而是能全球人才都能为香港所用.

此外,"输血"亦只能起治标作用,治本是"造血"即鼓励港人生儿育女.此最重要是能营造对生子育儿与家庭友善的环境,包括提高子女免税额、增加产假和男士侍产假、办好教育与托儿服务,以致改善居住环境等各方面.但上述种种政策,既涉政府开支、纳税人负担,又影响营商成本,有相当争议,港府应尽早和市民沟通,寻求共识.

解决劳动力减少的问题已时间无多,造血与输血政策又极具争议,梁振英必须在未来一两年内拿出解决方案,与市民一起面对,解决此影响长远经济与民生的大难题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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