香港《经济日报》：扭转人口下降 “输血”更要“造血”

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
（5月31日社评）
港府昨发表人口政策报告,市民焦点集中於双非,惟此仅是社会阵痛,香港劳动力快将减少,报告指出香港劳动人口将在2020年後出现负增长,令经济决乏动力才是真正急迫难题.港府要设法吸引人才、鼓励生育,为长远发展既输血又造血,候任特首梁振英须尽速提出对策.
一个港人熟悉的前车之监,就是日本.香港要免蹈此覆辙,就须尽早行动.人口报告虽提出延长退休年龄,惟此仅能暂延问题,不断注入新血才是提供持续发展动力之道.一个注入新血的即时做法,是"输血"即输入人才.
惟人口老化已是全球问题,发达国家都在通过吸引优秀移民争逐人才,香港虽有输入专才计划,惟缺乏通盘考虑,在规模与推进香港产业上仍只属聊胜於无.港府须全面检讨移民政策,更具规模地吸引所需人才来港,亦不能只着眼中国,而是能全球人才都能为香港所用.
此外,"输血"亦只能起治标作用,治本是"造血"即鼓励港人生儿育女.此最重要是能营造对生子育儿与家庭友善的环境,包括提高子女免税额、增加产假和男士侍产假、办好教育与托儿服务,以致改善居住环境等各方面.但上述种种政策,既涉政府开支、纳税人负担,又影响营商成本,有相当争议,港府应尽早和市民沟通,寻求共识.
解决劳动力减少的问题已时间无多,造血与输血政策又极具争议,梁振英必须在未来一两年内拿出解决方案,与市民一起面对,解决此影响长远经济与民生的大难题.
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路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。