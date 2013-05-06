香港《经济日报》：就业佳美股飙 储局谋定后动

(5月6日社评)

美国最新就业数据胜预期，甚至有认为是终见真正曙光，刺激美股道指周五急升，更曾一度破15000点新关口。惟金融海啸后，美国经济与就业经常反覆，是否真的已脱泥淖实言之过早，相信美储局亦心中无底，不会急于退市。

有声音认为，美国就业情况终迎来真正曙光。美国就业改善缓慢，一直是美国复苏的软肋，和储局量宽放水的主因，那最新数据是否显示情况有变，甚至储局将提早退市呢？毕竟上周四储局议息会议后声明表明，已准备好因应劳动市场及通胀变化的前景，增加或减慢买债步伐。

然而，答案恐怕是不。此有三个原因。

其一，美国每月新增职位要达到约15万份才能吸纳新增劳动力，基本上维持失业率不升，4月的16.5万份只是稍胜于此，尚未足以令失业率快步回落；且过去数年退出劳动力市场的大军，可能因就业市场改善而重找工作，故要让储局对失业率持续下降有信心，就业市场需更强动力。

其二，过去数年美国就业与经济数据相当反覆，如非农业新增职位个别月份曾多达20多万甚至30多万份，惟之后都大步回落，令失业率只能蚁步下爬。经济增长亦曾出现年初向好，年中又放慢的情况。究竟今次是重蹈覆辙，抑或翻开新章，殊难逆料。

其三，华府削支困扰挥之不去。美国民主共和两党因意识形态分歧，迟迟未能就如何削支达成共识，令自动削支机制逐步启动，两党对峙愈久，自动削支力度愈大，正如储局声明坦言会拉经济后腿。情况若严重，储局甚或要加码买债为经济打补针。

何况，美国未见通胀忧虑，储局看重的核心个人消费支出物价指数今年首季仅升1.2%，此外，另一反映通胀情况的核心消费物价指数虽稍高，4月亦只为1.9%。

在美国就业与经济复苏后劲未明朗前，通胀威胁若续不大，储局明显未有必要提早退市；何况提早收水的讯号难免挫伤股市，现时何不让股市向好创造财富效应，助推消费与就业？故储局虽不排除减少买债，但时机显仍未至。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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