香港《经济日报》：环球股市恐慌 美退市添变数

（2月5日社评）

环球金融市场恐慌昨重创港股，除因美国退市挫伤新兴市场外，更因强势美股突转弱，环球股市有见顶之危。惟全球金融经济慌乱恐反噬美国，储局能否持续退市，成未来一大变数。

美股前晚大跌，导致港股在马年首个交易日重挫637点，港股“恐慌指数”飙升逾20%。环球市场弥漫恐慌情绪推高避险需求，惟资金乏出路，欧、日经济虽欠佳，热钱仍蜂拥向日圆、欧元以避险。

惹市场忧心的是，连升5年的美股突显着回吐，年初至今已累跌近7%，投资者忧强势如美股有见顶回落之虞，其他股市势遭拖累，故从多国股市急撤。短期而言，环球股市包括港股势续受压。

然而，有利股市的泛滥热钱，今年仍有增无减。欧洲通缩风险正升，日本经济复苏后劲存疑，欧、日央行加码印钞压力正增。且美国储局现仅减少买债，每月仍续放水，遑论收水，环球水浸仍超去年。

未来数月的一大变数，是美国储局步伐会否有变。储局权衡退市，虽以美国经济表现为基础，惟该局两度减买债惹环球恐慌，恐反噬美国。

其一，推动美国经济复苏、创造新职位的动力之一来自出口，热钱若急撤出新兴市场，难免拖累美国出口，美国经济与就业职位增长能否续保韧力，殊难逆料。

其二，储局量宽目标之一是暗托美股，制造财富效应以振美国内需。惟环球股市若因美股回调显着下挫，并倒过来加重美股跌势，令财富效应大打折扣，恐威胁尚待茁壮的复苏嫩芽。

储局新主席耶伦下月中首次主持议息会议，4月底议息时会否续减买债，变数不少。若鸽派耶伦为安全计暂停减买债，又或调低减买债规模，那环球风险胃纳可望回升，泛滥热钱将再涌向各国股市，并择强而噬，届时较强势的发达国股市，以及经济基调较理想的新兴地区股市如中港等最能受惠。

环球股市短期势续受压，惟看淡全年表现言之尚早，投资者除要关注退市对新兴国冲击，更要紧盯新兴国走资对美国经济的冲击，会否打乱储局退市部署，以便在跃动难驯的马年股市知所行止。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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