香港《经济日报》：牛气强烈 上证攻2900

（11月28日财经评论）

林瑞芬

港股昨在结算日下略回吐，跌势有限。结算后步12月传统年结月，预计料市况稳中有升。国指昨回0.34%至11,013；恒指跌0.5%至24,004；大市成交额728亿港元。人行在7月以后，本周再暂停正回购，中国内地市场利率由此全面下跌，资金面仍强，主导A股的强势。对港股12月上旬发展较为看好，因基金经理在12月下旬基本已放软手脚等年结，加上下旬圣诞节大多经理也选择放长假。因此，港股要冲25,000，在上旬机会较大，技术上，先要确定24,000至24,200之短期阻力区能有效突破。

目前港股都是由国指所主导，国指又为A股所主导。上证连涨六日，沪、深股市成交额昨又勇破六千亿港元，报6,185亿人民币，周一至周四平均都在5,500亿港元以上，资金膨胀。港股虽已开通“沪港通”，成交额也不足1,000亿港元，中、港两地的交投量愈拉愈远，真是今时不同往日！要在股场找机遇，确不能将眼光只局限港股，A股牛气之势感强烈，好好摸索。对门外汉来讲，摸索可能有三个捷径：一是挑选有A、H股同步上市的中资股研究，话晒这么多年了解过相关股史。二是挑选A股中的行业龙头股研究。三是挑选香港股市没有或缺乏的该类股份的A股研究，如军工股、自贸区概念股等。老实讲，现在还忙过以前，以前每个交易日净系看港股行情，但现在连A股行情都要看埋。

综合上周五中国内地公布减息之后，券商与内险股被视为最大得益，连续急涨，而周三及周四，中、港内银股都冲涨上来，也值得深思。因为内银股在不对称减息情况下，息差可能收窄为不利，更有中银国际预测银行业的净利润增速可能在2015年转为负，是近十年首次出现。而博企业融资成本减经济改善降违约风险就是更长远之预计结果，但内银股周三、四都上冲，一是表示投资者对中、长期经济可改善面很乐观，一是市场太多热钱，迫扫货扫起指数，都要夹硬挟内银股上。上证指数过去六个交易日累计升幅近200点，昨收报2,630，短期也有戒心谷埋内银股可能预测短期升势暂近尾声，高位略作整固，未必大跌，以涨势逐步放缓或微调步伐调整，小回大涨，再部署下一轮攻势，挑战2,900。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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