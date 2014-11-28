香港《经济日报》：牛气强烈 上证攻2900

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月28日财经评论）
林瑞芬
港股昨在结算日下略回吐，跌势有限。结算后步12月传统年结月，预计料市况稳中有升。国指昨回0.34%至11,013；恒指跌0.5%至24,004；大市成交额728亿港元。人行在7月以后，本周再暂停正回购，中国内地市场利率由此全面下跌，资金面仍强，主导A股的强势。对港股12月上旬发展较为看好，因基金经理在12月下旬基本已放软手脚等年结，加上下旬圣诞节大多经理也选择放长假。因此，港股要冲25,000，在上旬机会较大，技术上，先要确定24,000至24,200之短期阻力区能有效突破。
目前港股都是由国指所主导，国指又为A股所主导。上证连涨六日，沪、深股市成交额昨又勇破六千亿港元，报6,185亿人民币，周一至周四平均都在5,500亿港元以上，资金膨胀。港股虽已开通“沪港通”，成交额也不足1,000亿港元，中、港两地的交投量愈拉愈远，真是今时不同往日！要在股场找机遇，确不能将眼光只局限港股，A股牛气之势感强烈，好好摸索。对门外汉来讲，摸索可能有三个捷径：一是挑选有A、H股同步上市的中资股研究，话晒这么多年了解过相关股史。二是挑选A股中的行业龙头股研究。三是挑选香港股市没有或缺乏的该类股份的A股研究，如军工股、自贸区概念股等。老实讲，现在还忙过以前，以前每个交易日净系看港股行情，但现在连A股行情都要看埋。
综合上周五中国内地公布减息之后，券商与内险股被视为最大得益，连续急涨，而周三及周四，中、港内银股都冲涨上来，也值得深思。因为内银股在不对称减息情况下，息差可能收窄为不利，更有中银国际预测银行业的净利润增速可能在2015年转为负，是近十年首次出现。而博企业融资成本减经济改善降违约风险就是更长远之预计结果，但内银股周三、四都上冲，一是表示投资者对中、长期经济可改善面很乐观，一是市场太多热钱，迫扫货扫起指数，都要夹硬挟内银股上。上证指数过去六个交易日累计升幅近200点，昨收报2,630，短期也有戒心谷埋内银股可能预测短期升势暂近尾声，高位略作整固，未必大跌，以涨势逐步放缓或微调步伐调整，小回大涨，再部署下一轮攻势，挑战2,900。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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