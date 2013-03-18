香港《经济日报》：习李圆中国梦 要痛击利益集团

（3月18日）

新任国家主席习近平与新任总理李克强的习李体制昨强势登场，阐述施政愿景。习近平指要实现中国梦，让人民幸福，惟要梦想成真，须力抗利益集团的阻挠。习李要赢此硬仗，除要有壮士断腕之志，更要有治癌的决心与手段。

接过第五代领导帅印的习近平与李克强昨描绘施政蓝图，习近平在全国人大会议闭幕式强调，未来十年实现中国梦，中国梦归根到柢是人民梦；李克强则在他首次总理记者会上，表明要有壮士断腕的决心推动改革。习李的愿景，实是互为表里，一脉相承。

中国经济要改革，要扭转国企进、民企退现象，就要打破地方诸侯、国企等利益集团藉垄断政治权力与经济资源，挤走竞争者的困局，才有望挪腾市场空间，令嗷嗷待哺的民企茁壮，为经济注入新活力，助升级转型。

社会要改革，首要纾减贫富矛盾，问题症结不但是利益集团剥削人民，更将利益世袭化，官二代、富二代续享厚利，平民百姓难以上流。若不触动特殊利益集团，社会改革就难以推进。

政治改革的重中之重固然是反贪腐，此病根在于官员同流合污、官商权钱勾结已结构化、制度化，要肃贪就要大力打击特殊利益集团，否则反腐只能做表面文章，打虎不成、苍蝇难绝。

惟中国发展已达瓶颈，改革不容再蹉跎，习李要圆人民的中国梦，不但要有动改革大手术，压制特殊利益集团的决心，更有灵活的施政手段，以标靶药击中癌细胞，才有望打赢这场艰苦硬仗，不负人民托付。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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