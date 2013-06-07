香港《经济日报》：日股非熊出没 热钱藉安倍收割

（6月7日社评）

日本股市昨续挫，惹来是否步入熊市之疑。惟日股并非熊市与否的问题，而是资金市炒消息，市场早料首相安倍晋三经济改革第三箭无新意，藉此狠踩高企的日股，收割利润。待日股暴跌过后，苦无出路的泛滥热钱或卷土重来。

日股近日坐过山车，日经指数昨高低波幅逾370点，最终虽仅跌110点、即约0.85%，惟市场对日股前景愈趋看淡。表面上，日股续跌因安倍前天公布安倍经济学的第三枝箭，即经济改革被批评欠新意，炒家早料到此结果。

安倍经济学图以三箭定江山。然而，前天公布的第三枝箭即经济改革，药效慢、变数多，纵能推动恐至少要三、五年后才见效。更何况，鹰派安倍朝思暮想修改宪法，为日本扩张军力铺路，他若带领自民党赢得下月选举，很可能乘胜追击提出修宪，经济改革恐再拖延。

既然安倍的第三枝箭，已无首两枝箭的亢奋作用，且去年9月底安倍再拜相以来，日股已累升近8成，累积巨大回吐压力，加上市场热炒美国储局将在未来几次议息会议讨论退市，炒家现趁势割禾青，是合理之举。

惟此不代表日股进入熊市，因日本央行仍会每月量宽7.5万亿日圆，美国纵减买债，亦非一下子停印钞，稍后若国际炒家觉得日股暴跌过后有再炒高的吸引力，便可能找藉口卷土重来。

除日股外，美股、港股等，亦不离此资金市要炒大上大落的格局，逐浪的投资者要明白个中的进锐退急，环球政府财经政策的实效，只是短期炒卖藉口而已。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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