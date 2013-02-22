香港《经济日报》：买债风险大 储局停买债更险

(2月22日社评)

美国联储局昨晨公布议息纪录,反映不少委员忧心买债计划副作用,市场揣测储局或提早退市,环球股市昨藉机调整,港股恒指大跌400点.惟储局续买债有风险,提早退市的经济与金融风险更大,储局纵不想买债还须买.

部分储局委员提退市,应是见美国经济喘定,尤其一直拖经济后腿的楼市已见底,故将讨论焦点由撑经济,更多地放于提防宽松政策的后遗症.何况储局鹰派坚信买债对刺激经济作用微、弊大于利,退市愈快愈好.然而,储局买债固有风险,惟加快退市风险更大,原因有二.

其一,经济风险.美国经济似好非好,如楼市仍有压力,有储局委员指按揭信贷仍紧张,不少家庭仍未摆脱负资产窘境.刚公布的新屋动工量、按揭申请等数据亦逊预期,此反映美国楼市仍然反覆.若储局年底前就停买债,美国长息势大幅抽高,挫伤楼市,恐令复苏夭折.

且美国国会在3月前仍要就削减政府开支谈判,一定程度的削支恐难免,公营部门职位势要再削,就业市场难言乐观,如国会预算办公室月初评估,今年失业率将续高企7.9%.故有储局委员警告,过早退市更不利经济,应待就业市场改善才考虑.

其二,金融风险.美国经济喘稳,其中一个原因是储局藉量宽印钞推高股市,制造财富效应撑经济.储局提前退市势触发股市动荡,若打击市场信心将令经济雪上加霜.况且美国政府债台高筑,要靠储局买债压低债息,减省利息支出,目前10年期美国国债孳息仅约2厘,远低于正常的4-5厘.储局退市恐触发债息急升、债价暴跌,引爆美债泡沫.

故储局在权衡利害下,除非美国经济奇迹地大幅反弹,又或通胀出乎意料抽升,否则今年内很可能继续买债,以将剩勇追穷寇,力谷就业与经济,后遗症留待复苏企稳后才处理.

其实炒家亦非真的担心储局提早退市,只是环球股市已处高位,遂借消息沽货套利.在热钱泛滥下,炒家炒作各种消息,而储局退市肯定是今年常藉机炒作的议题,小投资者要明个中窍妙,以知进退.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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