香港《经济日报》：中日钓岛博弈 民情要有放有收

(8月17日社评)

保钓人士抢滩登钓鱼岛後被日方扣留,中日博弈已进新阶段,惟两国政府此刻显不欲闹翻,故保钓人士在短期内获释问题不大.事态未来发展关键,将端视中日政府虽要用民气立威,又不致令民族主义失控,使两国强烈碰撞.

中日政府反应克制,显不愿让事态再扩大,均有意高高举起、轻轻放下,此因两国政府已各取所需.中方借民间保钓人士抢滩登岛,已向日本政府强烈示警,同时回应民间保钓呼声.日方则借在钓岛拘捕保钓人士,向国民及国际展示正对钓岛施行实质管治.

惟就算日方放人,亦不代表中日对峙就此落幕,因中日国内因此事件触发而高涨的民族主义情绪,才是最难控制又对事态发展最为关键.日本首相野田佳彦民望低迷,令野田有需要借在钓岛逞强挽民望、挡住内部政治逼宫,他对国内右翼自然不会强硬压制.惟他欲借用民气,又要不被右翼牵鼻子走,难度甚高.

日本在钓岛作浪兴风,北京对内地反日的民族情绪自然难以大力抑压,否则民众会将矛头转指向中央.中央关键是如何有放有收,既善用民气,又不会倒过来迫使政府走向中日强烈冲突的方向.

钓岛是中国固有领土,日本近日公然在钓岛生事,显是出於国内政治考量,惟正如上述,中日已各取所需,最理想结果是见好就收,但能否做到,则端视两国政府如何应对正日益高涨的民族主义情绪,否则失控擦枪走火,中日两国恐怕都是输家.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。