香港《经济日报》：中日钓岛博弈 民情要有放有收

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
(8月17日社评)
保钓人士抢滩登钓鱼岛後被日方扣留,中日博弈已进新阶段,惟两国政府此刻显不欲闹翻,故保钓人士在短期内获释问题不大.事态未来发展关键,将端视中日政府虽要用民气立威,又不致令民族主义失控,使两国强烈碰撞.
中日政府反应克制,显不愿让事态再扩大,均有意高高举起、轻轻放下,此因两国政府已各取所需.中方借民间保钓人士抢滩登岛,已向日本政府强烈示警,同时回应民间保钓呼声.日方则借在钓岛拘捕保钓人士,向国民及国际展示正对钓岛施行实质管治.
惟就算日方放人,亦不代表中日对峙就此落幕,因中日国内因此事件触发而高涨的民族主义情绪,才是最难控制又对事态发展最为关键.日本首相野田佳彦民望低迷,令野田有需要借在钓岛逞强挽民望、挡住内部政治逼宫,他对国内右翼自然不会强硬压制.惟他欲借用民气,又要不被右翼牵鼻子走,难度甚高.
日本在钓岛作浪兴风,北京对内地反日的民族情绪自然难以大力抑压,否则民众会将矛头转指向中央.中央关键是如何有放有收,既善用民气,又不会倒过来迫使政府走向中日强烈冲突的方向.
钓岛是中国固有领土,日本近日公然在钓岛生事,显是出於国内政治考量,惟正如上述,中日已各取所需,最理想结果是见好就收,但能否做到,则端视两国政府如何应对正日益高涨的民族主义情绪,否则失控擦枪走火,中日两国恐怕都是输家.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
香港，2017年2月16日—标普全球评级今日表示，短期内中国政府可能会继续调控房地产市场，以抑制房地产价格。事实上1月新增住户贷款处于高位，或将引发进一步的紧缩政策。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。