香港《经济日报》：民情卫钓岛 官民皆要懂平衡

（8月20日社评）

中国多个城市昨爆发大规模反日示威,民众满腔怒火上街,除因日本挑起钓岛纷争,更因中国领土近期屡遭邻国侵扰.民众表达爱国心合情合理,惟行动亦要有理有节,中央更要小心善用民情,扞卫领土与尊严才有更大能量.中央出於维稳考量,过去如中菲、中越爆领土纠纷,都未有容许大型民间示威.惟在更敏感的钓岛议题,中央不得不默许民众上街,让民情有表达渠道,免民情矛头改为转向中央.

中国民众上街扞卫领土固是合情合理,值得尊重与支持,惟过程需和平理性.部分民众昨日反应过激,此恐带来反效果.因中国正面临复杂的国际环境,民众激烈行为的画面传到国际社会,恐被日菲越及背後的美国乘机妖魔化,借机渲染中国威胁论,不利中国的国际形象、不利中国在国际据理力争扞卫领土权益.

故对中央而言,日益高涨的民间情绪是双刃剑,必须小心处理.好的一方面,中央默许全国民众大规模上街,固然有助加强民情,向国际社会展示,中央与民众均有扞卫领土完整的强烈决心,不容美日菲越低估中国的反弹.但另一方面,中央亦要避免民族主义情绪过分激化,否则被民间情绪牵着走,恐倒逼中央走向和邻国强烈冲突的方向,不利中国争取邻国的友谊,不利以外交手段化解领土纠纷,结果只令中国崛起增添困难.

要扞卫钓岛与南海主权,中国民众与中央都要懂得个中平衡术,善用民情民气展示中国维护领土完整的决心,但又不能令民族主义情绪过分激化,才最有利扞卫主权与领土.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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