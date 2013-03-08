香港《经济日报》：中港矛盾不宜结 靠互谅非硬碰

（3月8日社评）

将出任全国人大委员长的张德江昨指，中央收紧对港政策的说法没根据，似有意为中央将从严治港的揣测降温。惟中港存在分歧是不争事实，矛盾宜解不宜结，若双方对立硬碰，将进一步损害两地互信，对中央香港都非好事。

将出任全国政协主席的俞正声前天指有人在香港「搞颠覆」，令外界揣测中央将拉紧治港缰绳，惟在中央主管香港事务的张德江昨派定心丸，强调不会收紧治港力度，此相信是要安港人忧心。

中央须明白，香港是百花齐放的多元社会，民情本来就相当复杂。部分港人虽然高举殖民地旗帜，惟他们只是少数组织松散的激进人士，绝不代表香港主流民意。且回归以来，港府施政确未如人意，令部分港人慨叹今不如昔，遂在意气之下抬出港英旗嘲讽港府，而非图谋颠覆中央。

惟港人亦要明白中央所忧，尤其当前国际政治环境复杂，中央要确保国家复兴少受折腾、政权与社会稳定少生外来波折，自然对外部势力尤其敏感，香港是国家对外门户，国际交往错综复杂，中央不得不加倍小心，极力防范香港成反华基地。

故港人要守护民主、自由等核心价值，就更需与中央互谅互让、加强沟通了解，而非单方面率先关上对话大门，轻言要藉公民抗命将中央逼向墙角。此将加重中央疑虑，反令收紧治港弹性的强硬声音更盛，那对香港民主发展有害无益。

当中港关系愈是紧张，中央与港人就愈是必须心平气和，及早消除双方的误解与猜疑，努力建立互信，这样对国家发展、对香港民主进程才最有利。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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