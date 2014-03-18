香港《经济日报》：人民币跌意料之内 须防跌出祸来

（3月18日社评）

中央昨起扩大人民币波幅，人币现货价昨应声挫279点子，跌至1美元兑6.1781元人币的近11个月新低。

短期而言，人币下跌对内地经济有利。此因去年人币汇价累升3%，冲击内地出口，人币汇价略软，有助中国在新兴国货币贬值潮中，保外贸竞争力；且热钱自去年底加快涌华，中央深忧此会加剧内地资金泛滥，人币暂偏弱则可减热钱涌入诱因。

惟中央须慎防炒家反客为主，借狠踩人币唱淡中国。因今年来国际炒家已先后冲击多个新兴国，藉大举唱淡其经济，踩低其货币汇价、股市及楼市以图暴利，近期多家投资大行亦纷加入唱淡中国行列，或反映炒家正欲狙击中国，伺机狠踩，以推高人币贬值预期？

炒家未必是要在汇市和中央对撼，因中央手持3.82万亿美元外汇储备，可维稳汇价，惟炒家若能试出内地政策漏洞，又或摸透中央对人币跌势，以及对股市楼市的底牌，日后可多加利用，增加和中央博弈的胜算。炒家更可能声东击西，藉唱淡中国引发热钱急撤，以攻内地经济两软肋图利。一是内地楼市泡沫已极大，不少二三綫城市调整压力正渐增，若热钱撤出一綫大城市，恐成压垮内地楼市的最后一根稻草，冲击内地经济金融稳定。

二是内地债务风险正升温，部分企业与地方债务正隐隐欲爆，若热钱因看淡中国撤离，内地资金势更趋紧，有可能加速这些问题债务爆破，此会否触发连锁效应，令内地信贷突紧缩，中央不得不防。

故人币跌幅虽仍在中央预期内，惟中央仍须慎防主动遏人币反变被动，遭炒家反噬鱼肉，令楼市与债务炸弹更凶险，横添内地经济下行压力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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