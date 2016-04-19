香港1-3月失业率升至3.4% 建造和零售等大部分行业均见上升

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月19日 - 香港政府统计处周二公布，2016年1-3月失业率为3.4%，略高于上一个期间，为自2013年后期以来最高，因建造、零售等大部分行业的失业率均见上升。
期内就业不足率1.4%，上一个期间则为1.3%。
政府发言人表示，2016年1-3月失业率微升，是自2013年后期以来的最高水平；总就业人数和劳动人口按年仅见轻微增长，而访港旅游业弱势持续以及近期本地消费增长动力减慢对劳工市场的影响渐趋明显。
发言人并称，“短期展望方面，有见于企业的招聘意欲和就业前景仍受经济展望不明朗所困扰，个别行业如零售业业务表现疲弱，以及资产市场整固，这些因素对整体经济和劳工市场的潜在影响尤其值得关注。”
失业率(%) 就业不足率(%)
16年1月-3月 3.4* 1.4*
15年12月-16年2月 3.3 1.3
15年11月-16年1月 3.3 1.4
15年10-12月 3.3 1.4
15年9-11月 3.3 1.3
15年8-10月 3.3 1.4
15年7-9月 3.3 1.4
15年6-8月 3.3 1.4
15年5-7月 3.3 1.4
15年4-6月 3.2 1.4
15年3-5月 3.2 1.4
15年2-4月 3.2 1.3
15年1-3月 3.3 1.4
注：*初步数据。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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