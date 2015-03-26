香港《经济日报》：日准航母服役 显中日外弛内张

（3月26日社评）

日本最大＂准航母＂昨服役，显示中日关系近期虽渐回暖，惟此仅日本与背后美国的权宜之计。在美国对华围堵政策未变、中日续争当区内一哥下，中日关系短暂缓和难改长期紧绷。

近期中日关系不但未见紧张升级，反有回暖迹象。如民间交往方面，今年头两个月访日的内地游客便较去年同期翻倍；在官方交往方面，中断多年的中日外交、防务等高层接触近期亦相继恢复，中日关系似正吹起暖风。

中日关系近日走向缓和，关键是日本和美国基于自身需要，短期调整策略的结果。对日本而言，首相安倍晋三去年底再赢得大选后，短期内已没选举压力，令安倍可以聚焦国内经济问题，透过降低对中国的敌意，藉中日关系政治融冰，推动中日经济关系回暖，以刺激疲乏难兴的日本经济。

虽然紧绷多年的中日关系，似现一綫转机，惟从出云号服役正可看到，中日关系长远难安。日本固不断提升军事硬实力，更续推动修宪，图将自卫队升格建军；中国则大力强化解放军战斗力，尤其建第二航母增海上军力，说明中日两国皆为未来可能爆发的军事冲突，积极准备，以防万一。

个中底因，是中日、中美核心矛盾难改。不但日本对失落亚太一哥地位耿耿于怀，中日两国在领土主权、历史问题等死结更难以化解，再爆纷争仅迟早问题；至于美国则欲力遏中国崛起，力阻中国发展坐大威胁其全球霸权，对华围堵长期战略不会改变。

故近期中日关系回暖恐仅短期现象，中日、中美根深柢固的矛盾才是亚太长远局势的关键。尤其美国若从中东脱困，势再卷土重来在亚太拨火，届时中日关系恐再急转直下，难望平和。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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