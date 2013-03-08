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时事要闻 | 2013年 3月 8日 星期五 19:21 BJT

新地郭氏兄弟及前高官许仕仁等否认贪污控罪

路透香港3月8日 - 卷入贪污案的香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联，及前政务司司长许仕仁等周五在法院上否认控罪。

五名涉案人士包括郭炳江、郭炳联、许仕仁、新地执行董事陈钜源和港交所(0388.HK)前高层关雄生均在庭上否认控罪。

至于原来被控三项控罪的郭炳联,获撤销其中涉嫌触犯防止贿赂条例之一项控罪。

香港廉政公署于去年3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,其后并正式上述于人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.但有关贪污的指控并不涉及新地本身.

许仕仁是廉署历来控告的最高级政府官员。而郭氏兄弟掌控的新地，则为以市值计香港最大的蓝筹地产商，公司过去一直以优良企业管治而着称。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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