新地郭氏兄弟及前高官许仕仁等否认贪污控罪

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透香港3月8日 - 卷入贪污案的香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联，及前政务司司长许仕仁等周五在法院上否认控罪。
五名涉案人士包括郭炳江、郭炳联、许仕仁、新地执行董事陈钜源和港交所(0388.HK)前高层关雄生均在庭上否认控罪。
至于原来被控三项控罪的郭炳联,获撤销其中涉嫌触犯防止贿赂条例之一项控罪。
香港廉政公署于去年3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,其后并正式上述于人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.但有关贪污的指控并不涉及新地本身.
许仕仁是廉署历来控告的最高级政府官员。而郭氏兄弟掌控的新地，则为以市值计香港最大的蓝筹地产商，公司过去一直以优良企业管治而着称。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。