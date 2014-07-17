珠三角劳工短缺严重 劳工成本对企业影响最大--调查

北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。
路透香港7月17日 - 香港中华厂商联合会周四发布报告称，珠三角劳工短缺问题严重，但同时对人才质素的需求上升，而劳工成本上升成为影响珠三角企业运作的主要负面因素。
该《2014年珠三角经营环境调查报告》显示，2014年出口和内销业务前景与去年基本持平，珠三角港企对营商前景的信心在稳定之余略转保守。各项数据中变化较大的是“整体缺工率”，自2013年的10%上升至2014年的13.6%；拓展网上营销及电子商贸的企业从去年的21%上升至40%。
报告分析，造成劳工短缺的主要原因是，内陆省份与沿海地区的发展差距缩窄，农民工更希望就近工作以方便照顾家庭；此外珠三角生活成本高也是主要因素。
在市场方面，与2013年相比，港商预期今年出口订单增长的比率下降，而内销订单比较平稳，预期今年内销业务亏损的比率减少。内销市场中，准备重点拓展华南市场的港商大幅减少，其重要性退居华东与华北之后；而华中、西南和东北市场各有近一成的明显增长。
厂商会自2008年以来，每年对珠三角港商的投资和经营情况进行调查统计，以了解港商的经营状况及遇到的营商挑战。（完）
(发稿 罗亦菲/张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
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