李嘉诚基金会持有中国邮储银行约2.8%已发行股本 将作长线投资

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月29日 - 香港首富、长江和记实业(0001.HK)主席李嘉诚周四发出声明称，披露其创办的三个慈善基金会、李嘉诚及长子李泽钜，持有中国邮政储蓄银行(1658.HK)全部发行股本约2.8%的推定权益(deemed interests)。
李嘉诚其后在另一份声明中称，将视该项目为长线投资，且对中国邮储银行有绝对信心，认为适合李嘉诚基金会及李嘉诚作财务投资 。
李嘉诚基金会的声明指出，有关披露是关于被视为持有的中国邮政储蓄银行之11.62%的H股推定权益，而该等权益代表邮政储蓄银行全数发行股本约2.8%推定权益。该等权益的产生，是衍生自若干由一所金融机构所发行的表现挂钩票据。
声明表示，上述披露是因应中国邮储银行上市后，根据证券及期货条例而进行。
中国邮储银行在港发行约121.066亿股H股，相当于其已发行股本15%。此外，由非上市外资股转换的H股及将从已发行内资股转换及转让予全国社保基金的H股比例分别为7.75%及1.42%；其余75.83%已发行股本则为内资股。该股周三首日挂牌，收4.77港元收市，只比招股价4.76港元略高。周四股价仍在4.76-4.77港元徘徊。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。