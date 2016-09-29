李嘉诚基金会持有中国邮储银行约2.8%已发行股本 将作长线投资

路透香港9月29日 - 香港首富、长江和记实业(0001.HK)主席李嘉诚周四发出声明称，披露其创办的三个慈善基金会、李嘉诚及长子李泽钜，持有中国邮政储蓄银行(1658.HK)全部发行股本约2.8%的推定权益(deemed interests)。

李嘉诚其后在另一份声明中称，将视该项目为长线投资，且对中国邮储银行有绝对信心，认为适合李嘉诚基金会及李嘉诚作财务投资 。

李嘉诚基金会的声明指出，有关披露是关于被视为持有的中国邮政储蓄银行之11.62%的H股推定权益，而该等权益代表邮政储蓄银行全数发行股本约2.8%推定权益。该等权益的产生，是衍生自若干由一所金融机构所发行的表现挂钩票据。

声明表示，上述披露是因应中国邮储银行上市后，根据证券及期货条例而进行。

中国邮储银行在港发行约121.066亿股H股，相当于其已发行股本15%。此外，由非上市外资股转换的H股及将从已发行内资股转换及转让予全国社保基金的H股比例分别为7.75%及1.42%；其余75.83%已发行股本则为内资股。该股周三首日挂牌，收4.77港元收市，只比招股价4.76港元略高。周四股价仍在4.76-4.77港元徘徊。（完）