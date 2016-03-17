李嘉诚指香港不堪再遭折腾 各派别人士勿再做损害香港的事情

路透香港3月17日 - 香港近年经济增长动力放缓，加上政治及社会纷争不断，令人质疑香港是否会渐失竞争力。香港首富李嘉诚周四开腔称，今年香港的经济几乎没有哪一个行业有好的表现，希望香港不同派别及不同政见人士，不要再做损害香港的事情，并形容香港已不堪再遭折腾。

身兼长和(0001.HK)及长实地产(1113.HK)主席的李嘉诚，每逢现身香港的记者会都被问到各种问题：从经济、民生，到政治，甚至港独等敏感议题。他周四在出席上述两家上市的公司全年业绩发布会时一一回应。

＂香港不能再有不同政见的人去损害香港...所谓‘黄台之瓜，何堪再摘’，不要再做对香港不好的事。＂他说。

他表示，香港“要安定才有得繁荣＂。

他并指出，今年本港经济几乎没有哪一个行业能有好表现，＂在过去20年来计，我没有见过香港（现在）这样子。＂

被问到对年初二凌晨旺角发生的大型骚乱事件的看法，以及近年本地意识抬头，甚至乎部份年轻人有＂港独＂思想，李嘉诚表示，香港人不会认同港独，香港亦没有资格亦没可能独立。

＂香港若没有中国的支持，任由自生自灭，我相信恒生指数会跌一半。＂他说。

＂香港自古以来就是中国的，你们一些年轻人，未来的太太可能在东北、内蒙古，没有什么'本土'，一个国家就是一个国家。＂

李嘉诚认为，香港政府有庞大的财政储备，如何令年青人感觉到有希望很重要。

对于旺角骚乱，李嘉诚认为，从事政治的人物应将重新上一课，要研究一下，为何会这样子。

＂无论政治取向如何，不要再伤害香港，假如香港比今天（情况）再差，普罗大众受好大影响。＂他说。

被问到明年将选举新一任特首应有什么条件时，他认为，当特首首先要爱香港，第二要各方面都肯努力，忠诚，为香港争取最好的未来。对于现任特首梁振英，李嘉诚指对方已＂尽力＂。（完）