梁锦松将出任南丰集团行政总裁

路透香港11月19日 - 香港主要地产发展商--南丰集团公布，委任梁锦松为集团行政总裁，2014年2月起生效。

梁锦松现时担任全球另类资产管理公司黑石集团（Blackstone）(BX.N)大中华区主席。黑石集团同时公布，梁锦松将退任大中华区主席，并担任黑石集团的高级顾问及国际顾问委员会成员。

黑石集团主席、总裁兼共同创办人苏世民(StephenSchwarzman)表示，“衷心感谢梁锦松先生在过去七年给我们的指导和意见，在他的领导下，黑石在亚洲的业务不断成长。”

梁锦松在加盟黑石前曾任香港前财政司司长以及摩根大通(JPM.N)的亚洲区主席。

南丰集团主席陈慧慧称，“有信心梁先生将会带领集团更上一层楼。”

南丰集团由香港商人陈廷骅于1954年创立，为一家以地产为核心业务的多元化综合企业，旗下物业组合包括住宅、商业楼宇及工业大厦。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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