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时事要闻 | 2014年 10月 21日 星期二 17:32 BJT

梁振英：香港特首提名委员会可以“更加民主”

路透香港10月21日 - 香港行政长官梁振英周二表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂。

梁振英在接受小范围的媒体采访时表示，这还有讨论空间，可以使提名委员会更加民主。

这是梁振英首次透露出可能对示威者作出让步。

梁振英表示，将会在＂警方认为必要情况下＂，对支持民主示威者进行清场。不排除在与学生代表完成数轮对话前，对示威者进行清场的可能性。

港府周二稍后将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中”，示威活动令香港部分地区陷于瘫痪。

北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。 (完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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