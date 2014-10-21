梁振英：香港特首提名委员会可以“更加民主”

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透香港10月21日 - 香港行政长官梁振英周二表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂。
梁振英在接受小范围的媒体采访时表示，这还有讨论空间，可以使提名委员会更加民主。
这是梁振英首次透露出可能对示威者作出让步。
梁振英表示，将会在＂警方认为必要情况下＂，对支持民主示威者进行清场。不排除在与学生代表完成数轮对话前，对示威者进行清场的可能性。
港府周二稍后将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中”，示威活动令香港部分地区陷于瘫痪。
北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。 (完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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