《星岛日报》：政府与立会 市民站哪边？

（7月18日社评）

最日立法会开会至最後一分钟,剩下一条新政府司局长架构重组的决议案完成不了立法工作,反映行政和立法机关关系紧张,与行政长官梁振英推行高效管治的目标,距离甚远,这个情况估计还会延续至下届立法会.

梁振英不满议而不决窒碍香港发展,本星期初出席立法会答问大会时,稍为放软身段,表示希望政治任命官员与议员建立互信,认为香港要解决深层次问题,要把握国家和亚太地区发展创造的机遇,齐心一意发挥正能量,减少内耗,争取发展机会.现实形势是议员不会轻易削弱自己的制衡角色.梁振英上场,已与立法会有个不愉快的开始,立法会换届後情况会否改善,视乎新一届议会的势力均衡.

眼看新加坡近年经济增长比香港快,梁振英声称要树立强势政府,赶紧抓住机遇.为了确保施政顺畅,他要求立法会增加合作,万一关系欠佳,他会采取另一个方法,以推动民意来向立法会抗衡,令议员拖拖拉拉要冒遭选民惩罚的风险.不过,也有市民感受不到加紧发展的逼切性,市民认为不一定需要强势政府才有高效率,反而担心政府太强势或会削弱自己享受的人权自由.

若市民抱有宁选民强官弱的心态,梁振英抛出强势政府有利发展的主张,就无法引起共鸣,更遑论赢取足够的民意基础.究竟这种心态会主宰多少人的投票选择,将在个多月後的立法会选举结果反映出来,预示政府日後打民意牌抗衡立法会的策略能否行得通.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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