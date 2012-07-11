香港《经济日报》：梁振英亲挂帅 遏楼泡莫迟疑

（7月11日社评）

财政司司长曾俊华昨再对楼市出口术,却仍无具体对策.市民固理解新政府架构重组触礁,以旧架构处理房策有所掣肘,惟架构重组短期难落实,遏楼泡却不容再拖.特首梁振英须亲挂帅速出招,以兑现理顺楼市的承诺.

新政府上任才十天,曾俊华昨天的表现评定新政府对复炽楼市不作为,是言之尚早.何况,政府架构重组触礁,梁振英将所有涉房策部门统归于一的鸿图未果,掣肘了财爷.然而,这不代表新政府不能有所作为.其一,梁振英作为政府统率,应明确表明政府对楼市泡沫再胀的立场,以至宣布降温措施,用积极有为形象稳定公众信心,梁振英应站出来提出大方向及具体政策,以赢民心.

其二,旧架构下房策权责虽分散在不同司长、政策局,但市民视政府为一个团队,故在新架构重组完成前,政府应善用跨部门的房屋用地供应小组,并由梁振英亲自挂帅,整合各政策局的力量,从速推出全面而具体的房策.

其三,财爷虽受旧架构掣肘,但并非无权可用、无计可施,因他主责金融范畴,大可推收紧非自住楼宇按揭、加强按揭审批等措施,为炽热的楼市先浇冷水降温.

市民非要政府下猛药推倒楼市,但亦不希望新政府继续无为而治,任由楼市泡沫膨胀,否则上车固然续难,楼泡对未来民生、经济恐将造成更大挫伤.梁振英要做有为政府,便要思考如何以旧架构推动新房策,遏抑楼泡、增加住屋供应,回应市民诉求.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。