李泽楷即将落实收购ING于香港和泰国的保险分支--消息

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港10月18日电---消息人士周四对路透称,亚洲首富李嘉诚儿子李泽楷以逾20亿美元收购荷兰国际集团(ING)ING.AS在香港和泰国的保险分支,接近达成协议.
消息人士并称,有关交易可能最快於周五(19日)公布,但亦有可能延至下周公布.ING与李泽楷旗下的Pacific Century Group已进入最後阶段商讨.
ING刚於上周以13亿欧元(16.8亿美元)现金把旗下马来西亚保险业务出售给泛亚洲保险公司友邦保险(AIA)(1299.HK),开启了外界期待已久的剥离亚洲资产进程.该公司拟通过出售全球资产来偿付在2008年全球金融危机期间接受的100亿欧元政府援助,其中包括出售亚洲保险业务.
李泽楷的发言人以及ING均拒绝置评.(完)
--编译 雷美珍; 审校 林高丽
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