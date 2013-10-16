梁振英称港府不会将楼市辣招“减辣”或微调

路透香港10月15日 - 香港特区行政长官梁振英周二重申，政府此前推出的多项楼市管理需要措施有一定成效，并遏止了楼价不断上升的势头，因此政府不会将目前的压抑楼市措施（俗称“辣招”）“减辣”，亦不会微调。

近日有发展商为旗下楼盘提供付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花和买家印花税等，变相减价吸引买家，市场反应热烈，并吸引了内地买家和炒家“回流”市场。

此外，在过去的长周末，二手住宅市场成交畅旺，是四个月来新高，原因是业主愿意减价。梁振英表示，如果政府微调或是“减辣”，又或是撤销的话，楼市会回到政府实施“辣招”前的那种状态，这是大家不想见到的。

另外，他表示，如果地产商或是二手楼业主愿意随行就市，接受楼价不可能只升不跌，由于市场是有很多买家，市场因此会再度活跃。

“所以我在这里想重申两点，一，特区政府不会‘减辣’、不会微调（措施）；第二点，就是请立法会议员尽快通过有关的条例草案。”梁振英说。

政府今年2月宣布上调物业从价印花税，增幅达一倍，目前有关条例草案的修订仍有待立法会正式通过。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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