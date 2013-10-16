梁振英称港府不会将楼市辣招“减辣”或微调

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透香港10月15日 - 香港特区行政长官梁振英周二重申，政府此前推出的多项楼市管理需要措施有一定成效，并遏止了楼价不断上升的势头，因此政府不会将目前的压抑楼市措施（俗称“辣招”）“减辣”，亦不会微调。
近日有发展商为旗下楼盘提供付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花和买家印花税等，变相减价吸引买家，市场反应热烈，并吸引了内地买家和炒家“回流”市场。
此外，在过去的长周末，二手住宅市场成交畅旺，是四个月来新高，原因是业主愿意减价。梁振英表示，如果政府微调或是“减辣”，又或是撤销的话，楼市会回到政府实施“辣招”前的那种状态，这是大家不想见到的。
另外，他表示，如果地产商或是二手楼业主愿意随行就市，接受楼价不可能只升不跌，由于市场是有很多买家，市场因此会再度活跃。
“所以我在这里想重申两点，一，特区政府不会‘减辣’、不会微调（措施）；第二点，就是请立法会议员尽快通过有关的条例草案。”梁振英说。
政府今年2月宣布上调物业从价印花税，增幅达一倍，目前有关条例草案的修订仍有待立法会正式通过。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行周三称，分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。