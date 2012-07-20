李嘉诚落实由长子接掌千亿美元上市王国

亚洲首富李嘉诚落实将旗下市值逾千亿美元的上市王国控制权交棒予长子李泽钜。据联交所的权益披露资料，李嘉诚次子李泽楷此前将其持有的Li Ka-shing Unity Holdings Ltd三分之一权益转移予兄长李泽钜，後者在其中的持权益增加至三分之二。